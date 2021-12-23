Büyükşehir'den Haftanın 3 Günü "Yetişkin Pilates" Aktivitesi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Mersin Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri ücretsiz "Yetişkin Pilates" dersleri gerçekleştiriliyor. Polis Evi karşısında, Kültür Park içerisinde gerçekleşen aktivitelere kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Anneler pilates aktivitelerine katılırken, çocukları ise aynı sırada "Eğitsel Çocuk Oyunu" etkinliklerinde keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

"65 yaş ve üstü gelenimiz oldukça fazla"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Beden Eğitimi Öğretmeni İmren Uzun'un eşliğinde gerçekleştirilen aktiviteler, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 09. 30'da, Cumartesi günü ise 09. 00'da başlıyor. 50 dakika civarı süren derse katılanlardan herhangi bir ücret alınmazken, çocuklar ise görevli personel eşliğinde keyifli aktivitelere katılabiliyor.

Beden Eğitimi Öğretmeni İmren Uzun, aktivite sırasında bel ve boyun fıtığı olanlarla özel ilgilendiklerini belirterek, "Çok güzel dönüşler alıyoruz. Mesela 65 yaş ve üstü gelenimiz de oldukça fazla. Daha çok kas oranları azalan ve kemik erimesi yaşayanların kaslarını güçlendirerek, yaşam kalitelerini artırmak için spora yönlendiriyoruz. Aynı zamanda annelerimiz burada spor yaparken çocuklarımız da yan tarafta atölyelerimize katılıyor" dedi.

"Belimde fıtık var ve 2, 5 aydır pilates sayesinde ağrılarımdan kurtuldum" Yaklaşık 2, 5 aydır Büyükşehir Belediyesi'nin pilates aktivitesine katıldığını belirten Yağmur Çakar, şunları söyledi:

"Belimde fıtık var. Pilates çok iyi geliyor. 2, 5 aydır geliyorum ve pilates sayesinde ağrılarımdan kurtuldum. Belimde rahatsızlık olduğu için İmren Hoca da benimle ekstra ilgileniyor. Doktora gittim, fizik tedavi önerdiler. Onu uyguladım. Daha sonra doktorum en iyinin pilates olduğunu söyledi, evde uygulamamı istedi. Evde çok zorlandım, uygulayamadım. Pilates, salonlar ve stüdyolarda da çok pahalı bir spor. Aylık gerçekten uçuk fiyatlar istiyorlar. Ama burada ücretsiz. Bir defa hayat kalitem arttı. Sabahları güne güzel uyanıyorum. Evde temizlik yaparken ağrı hissetmiyorum. Deniz kenarında, güneşe karşı, palmiyelerin altında. Parayla yapsak herhalde bu kadar güzel olmaz. "

"Teşekkür ederiz Vahap Bey'e, kadınlara her konuda destek"

Kızı Irmak'la birlikte derslere gelen Alev Kılıç ise kendisinin pilates yaptığı sırada çocuğuyla ilgilenilmesinden memnun olduğunu vurgulayarak, "Huzurluyum, güvende olduğunu biliyorum. Bakıp da kontrol bile etmiyorum. Gayet huzurlu, rahat. O da mutlu bundan" dedi. Kılıç, pilatesin kendisini motive ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Hem iyot hem doğa hem gökyüzü hepsi bir arada. İnsana daha çok moral veriyor, daha çok motive ediyor. Ruhen gayet iyi geliyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Çok teşekkür ederiz Vahap Bey'e, gerçekten kadınlara her konuda destek. Kadının güçlü olması zaten otomatik olarak herkesi etkiliyor. Kadın mutluysa herkes mutlu, herkes daha güçlü" diye konuştu.

"Belediyenin anneler için yapmış olduğu en güzel şey"

Aktiviteye çocuklarıyla birlikte katılan kadınlardan Fulden Şahutoğlu da "Ben daha yeni keşfettim ve benim için mükemmel bir uygulama. Çünkü spor salonlarına çocuklarla gitme şansınız olmuyor. Burada en azından ilgilenen öğretmenlerimiz var. Çocukların emin ellerde olması benim için inanılmaz bir avantaj. Şu anda ben de mutluyum onlar da mutlu. Bu fırsattan herkesin yararlanmasını isterim. Bence belediyenin anneler için yapmış olduğu en güzel şey" ifadelerine yer verdi.

"Mersinliler bence çok şanslı"

Serap Şah, kuzeniyle birlikte katıldığı aktiviteden memnun kaldığını vurgulayarak, "Hatay'dan geldim. Bugün tatilimin ilk günü. Mersin'de hep duyuyorum, geldiğim zaman muhakkak bütün etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Mersinliler bence çok şanslı" derken, aktiviteye katılanlardan Emel Mercan ise "Emin ellerdeyiz, mutluyuz, sağlıklıyız, huzurluyuz. Çok şükür Allah'ıma, daha ne olsun? Sağlığımız var, spor yapıyoruz, güneşimiz var" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 23. 12. 2021 08: 42: 04

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