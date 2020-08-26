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Büyükşehir'den 'Güvesiz Petek Güvenli Bal İçin Temiz Petek' Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların büyük sorunlarından biri olan balmumu güvesine karşı projelerine devam ediyor.

Büyükşehir'den 'Güvesiz Petek Güvenli Bal İçin Temiz Petek' Projesi
26.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:05

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların büyük sorunlarından biri olan balmumu güvesine karşı projelerine devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı "Temiz Petek" projesini başlattı. Büyük ilgi gören proje kapsamında peteklerin saklama döneminde güvelerin verdiği zararların engellenmesi için çalışma yapılıyor.

Koruma için peteklerin -30C'de 1 saat şoklama yapılması hizmeti randevu sistemine göre yapılacak. Faydalanmak isteyen arıcılar 444 48 01 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabilecekler.

Şoklanmış ve paketlenmiş petekleri arıcılar evlerinde güvenle saklayabilecekler. Büyük bir sorunun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olup 30 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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