Büyükşehir'den güvenli bayram için yollarda bakım çalışması
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Büyükşehir'den güvenli bayram için yollarda bakım çalışması

Büyükşehir'den güvenli bayram için yollarda bakım çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması için kırsal mahalle yollarında yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına arife günü de devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması için kırsal mahalle yollarında yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına arife günü de devam etti.

İlçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması için aralıksız çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bu çalışmalarına devam etti. Büyükşehir ekipleri kırsal mahalle yollarının daha konforlu ve uzun ömürlü olabilmesi için çalışmalarını fedakarca sürdürüyor.

Ekipler, bayram öncesi Arife günü Tomarza ilçesine bağlı Tatarköy, Avşarsöğütlü ve Melikviran yollarında çalışma yaparken, araç sürücülerinin de uzun yola çıkarken yaz aylarında ısınan zemin ve trafikte bayram yoğunluğunu da dikkate almaları tavsiyesinde bulundular. - KAYSERİ

Büyükşehir'den güvenli bayram için yollarda bakım çalışması
Büyükşehir'den güvenli bayram için yollarda bakım çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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