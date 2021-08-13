Büyükşehir'den günlük 3 öğün yemek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den günlük 3 öğün yemek

Büyükşehir'den günlük 3 öğün yemek
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir'den günlük 3 öğün yemekAntalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ve Gündoğmuş'ta yangında zarar görenler ve yangın bölgesinde çalışan işçiler için her gün 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Büyükşehir'den günlük 3 öğün yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ve Gündoğmuş'ta yangında zarar görenler ve yangın bölgesinde çalışan işçiler için her gün 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Manavgat ve Gündoğmuş bölgelerinde yangın felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeye sosyal desteği sürüyor. Yangından zarar gören bölge halkı ve yangın bölgesinde çalışmaya devam eden itfaiyeci, ormancı ve güvenlik kuvvetleri için 3 öğün yemek veriliyor. Manavgat'taki mobil aşevi ve Gündoğmuş Kültür Merkezi'nin altında oluşturulan aşevinden her gün 3 öğün yemek ve kumanya hizmeti veriliyor.

GÜNDE 14 BİN 500 KİŞİLİK YEMEK

Manavgat'taki mobil aşevinde 3 öğünde günlük toplam 4 bin 500 kişilik yemek ve 1000 kumanya hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler ve kumanyalar 3 öğün her gün 30 noktaya gönderiliyor. Gündoğmuş'taki aşevinde ise 3 öğünde günlük 9 bin kişilik yemek çıkartılıyor. Gündoğmuş Kültür Merkezi'nin altında oluşturulan yemekhanede Gündoğmuşlular belirlenen saatler arasında yemeklerini yiyebiliyor. Gündoğmuş'ta 6 noktaya da yemek servisi yapılıyor. Manavgat ve Gündoğmuş'ta toplam günlük 14 bin 500 kişilik yemek çıkıyor.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Demet Akalın Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'den günlük 3 öğün yemek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:47:32. #1.14#

title