Büyükşehir'den Gördes ve Akhisar HİS göletlerine bakım

09.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:55

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesine bağlı Yeniköy, Çiğiller, Yakaköy ve Tepeköy ile Akhisar ilçesine bağlı Akçaalan Mahallelerinde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında il genelinde önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Göletlerin zaman içinde toprakla dolması dolayısıyla su tutma kapasitelerinin azaldığı ve temizlik yapılması gerektiğine dair mahalle muhtarı tarafından yapılan başvuru değerlendirmeye alınarak inceleme başlatıldı. Yapılan etüt çalışması sonucunda HİS göletlerinde temizlik ihtiyacı olduğunun belirlenmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Gördes ilçesine bağlı Yeniköy, Çiğiller, Yakaköy ve Tepeköy ile Akhisar İlçesine bağlı Akçaalan Mahallelerinde bulunan Hayvan İçme Suyu Göletlerinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere, çalışmaların yapıldığı yerleri ziyaret etti. Daire Başkanı Usta'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün ve mahalle muhtarları eşlik etti. Daire Başkanı Usta, ilk olarak Akhisar ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'ndeki HiS göletini ziyaret etti. Akçaalan Mahallesi Muhtarı Veli Kocaman, "Göletlerimiz küçüktü mahallelinin işini görmüyordu. Büyükşehir 4 tane göletimizi yaptı. Yapılan temizleme ve genişletme çalışmalarından sonra artık bütün mahalleli işini görebilecek. Su problemimiz artık çözüldü. Büyükşehirden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin Su İhtiyacını Giderecek"

Gördes'e geçen Daire Başkanı Usta, burada da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde yapılan HİS göletlerini inceledi. Yeniköy Mahallesi Muhtarı Necdet Sanlı, "Göletimizde yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Şu anda göletimize bakım yapılıyor. Burada genellikle bu göleti tütün ve zeytin sulaması için kullanıyoruz. Çiftçinin su ihtiyacını büyük ölçüde giderecek olan bu çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Çiğiller Mahalle Muhtarı Coşkun Aytaç da, "Göletimiz su kaçırıyordu, bakım ve onarım çalışması yapıldı. Çok amaçlı kullanılan bu göl, çiftçilerimiz ve hayvanlarımızın su ihtiyacını gideriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi. Yakaköy Mahalle Muhtarı Zafer Özbakan, "Benim mahallemde su tutamayan göletler vardı. Allah razı olsun Cengiz Başkan ekiplerini bize yolladı. Bu göllere bakım, onarım ve genişletme çalışmaları yapıldı" dedi. Tepeköy Mahallesi Muhtarı Hakkı Emre ise, "Göletlerimiz küçüktü ve mahallelinin ihtiyacını karşılamıyordu. Biriken su yazlarında hemen bitiyordu. Buradaki bakım, onarım ve genişletme çalışmalarından sonra mahalleli de rahat nefes aldı" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin Endişesi Olmasın"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta bütün gelen talepleri değerlendirdiklerini belirterek, "Yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere mahallelerimizi ziyaret ettik. Akhisar'da şu ana kadar 3 mahallede 11 tane gölet temizledik. Gördes'te de 8 mahallede 14 gölet bakım ve temizleme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gördes'te yapılacak olan göletlerimiz daha var. Bu çalışmalarımız program dahilinde diğer ilçelerimizle de devam edecek. Tabi bu çalışmalar mevsimsel koşulların elverdiği kadar devam edecek. Mevsimsel koşulların uygun olmadığı zamanlarda kısa ara verilebilir fakat uygun şartlarda çalışmalarımız her zaman devam edecek. Kimsenin endişesi olmasın. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de talimatları bu yönde. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler