Büyükşehir'den Gölmarmara ve Akhisar'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den Gölmarmara ve Akhisar'a ziyaret

Büyükşehir'den Gölmarmara ve Akhisar'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Gölmarmara ve Akhisar'a ziyarette bulundu.

Gölmarmara'da Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar'da da Akhisar Geçici Hayvan Bakımevi'ne ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ilçe temaslarını sürdürüyor. Gölmarmara ve Akhisar'a ziyarette bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'a ziyaretleri esnasında Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ergün Aksoy ile şube müdürleri eşlik etti. İlk olarak Gölmarmara'ya giden Genel Sekreter Yardımcısı Başkal, Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede görev yapan personelleri ile de bir araya gelen Başkal, akabinde ilçede incelemeler yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ilçede hizmet veren Gıda Bankası'nın taşınmasının planlandığı binada incelemeler yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akhisar Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Hayvan Bakımevi'nde can dostlarımız ile yakından ilgilenen Başkal, can dostlarımızın son durumları hakkında da görevlilerden bilgiler aldı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hande Erçel Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Diego Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'den Gölmarmara ve Akhisar'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 17:07:37. #1.16#

title