Büyükşehir'den Gölmarmara ve Akhisar'a ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Gölmarmara ve Akhisar'a ziyarette bulundu.

Gölmarmara'da Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar'da da Akhisar Geçici Hayvan Bakımevi'ne ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ilçe temaslarını sürdürüyor. Gölmarmara ve Akhisar'a ziyarette bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'a ziyaretleri esnasında Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ergün Aksoy ile şube müdürleri eşlik etti. İlk olarak Gölmarmara'ya giden Genel Sekreter Yardımcısı Başkal, Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede görev yapan personelleri ile de bir araya gelen Başkal, akabinde ilçede incelemeler yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ilçede hizmet veren Gıda Bankası'nın taşınmasının planlandığı binada incelemeler yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akhisar Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Hayvan Bakımevi'nde can dostlarımız ile yakından ilgilenen Başkal, can dostlarımızın son durumları hakkında da görevlilerden bilgiler aldı.

Kaynak: Bültenler