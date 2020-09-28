Büyükşehir'den gökyüzü tutkunlarına "Erciyes astro fotoğrafçılık" hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu "Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu" gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu "Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu" gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük planetaryumunda "gökyüzü eğitimi" alan kursiyerler Erciyes'te gökyüzünü daha yakında tanıyıp, birbirinden farklı ve bir o kadar da güzel fotoğraflar çekti.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel yönünü ortaya koyduğu farklı etkinliklerle Kayserilileri buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. ile hafta sonu düzenlendiği ve her hafta sonu düzenleyeceği "Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu" ile Erciyes'te gökyüzü tutkunları bir araya getirdi. Bilim Merkezi'nde uzman astronomlar eşliğinde gökyüzü eğitimi alıp, gezegen ve takım yıldızlarını öğrenen kursiyerler, Astrofotoğrafçılık ile ilgili teorik temel bilgiler aldıktan hemen sonra, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı da 2 bin 650 metrede ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünü daha yakından tanıdılar ve samanyolunu çıplak gözle izlediler.

Alınan teorik bilgilerle Erciyes'te gezegenler ve yıldızlarla etkileyici fotoğraflar çekildi. Her hafta sonu düzenlenen Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu'na katılmak isteyenler www.kayserierciyes.com.tr adresinden başvuru yapabilirler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı