Büyükşehir'den Girişimci Kadınlara Destek

Denizli'de dar gelirli kadınların kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına destek olmak için başlatılan Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, 2019 yılının ilk mikrokredi çek dağıtımında 37 kadına 85 bin liralık çek teslim etti.

Denizli'de kendi işini küçük sermayelerle kurup, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara destek olmak için 2009 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) arasında imzalanan Mikrokredi Uygulama Protokolü kapsamında 2019 yılının ilk mikrokredi çekleri törenle dağıtıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çek dağıtım töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kadınların ekonomiye olan katkılarının artmasının önemine değinerek, "Küçük bir adımla bugünlere gelen bu hareket Denizlimizde başarılı kadın girişimci hikayelerine dönüştü. Çalışkan kadınlarımızın üretimi artacaksa, kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı sağlayacaksa belediye olarak bu harekete destek vermeye hazırız dedik ve çok şükür bugünlere geldik. Mikrokredi Ofisimize verdiğimiz destek katlanarak, güçlenerek devam ediyor. Bu katlanmanın, güçlenmenin en büyük payı kadın girişimcilerimize ait. Kadınlarımız desteklerimizle büyük üretimlerde bulunuyorlar, verdiğimiz imkanı büyütüyorlar. Bizim arzumuz Denizli'deki girişimci kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmesi. Denizli çalışkan insanların şehri. Hanım kardeşlerimizle yaptığımız tüm projeler başarıyla yürüyor. İnşallah bu yürüyüşümüz daim olsun. Önümüzdeki dönemde hanım kardeşlerimizin ürettiği ürünlerin pazarlanması noktasında destek vermeyi planlıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA