Büyükşehir'den gençlere YKS tercihinde danışmanlık hizmeti
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Büyükşehir'den gençlere YKS tercihinde danışmanlık hizmeti

Büyükşehir'den gençlere YKS tercihinde danışmanlık hizmeti
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir yarınların için bugün yanındaBüyükşehir'den gençlere YKS tercihinde danışmanlık hizmetiBüyükşehir, Yükseköğretim Kurumları sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere 'Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı' hizmeti veriyor.

Büyükşehir yarınların için bugün yanında

Büyükşehir'den gençlere YKS tercihinde danışmanlık hizmeti

Büyükşehir, Yükseköğretim Kurumları sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere 'Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı' hizmeti veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda başarılı olup üniversitede okumaya hak kazanarak tercih yapacak gençlere, doğru tercih yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

REHBER ÖĞRETMENLERDEN ALTERNATİFLİ TERCİH

Rehber öğretmenler eşliğinde üniversite hayatına başlayacak gençlere danışmanlık hizmeti Atatürk Parkı'ndaki 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 20 Ağustos'a kadar her gün 09. 00-19. 00 saatleri arasında verilecek. Öğrencilerin özellikleri ile hedef ve ideallerini de dinleyen rehber öğretmenler, öğrencilere alternatifli tercih seçenekleri sunuyor.

Öğrencilere alternatifi çok bir liste oluşturan rehber öğretmenler, yapılacak tercihlerin öğrencilerin sadece eğitim hayatını değil, bundan sonraki yaşamlarını ilgilendirdiğini ve bu nedenle de çok dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

Kaynak: Habermetre

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