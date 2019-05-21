Büyükşehir'den Gazişehir'e Ulaşım Desteği

Spor Toto 1. Lig'de play-off maçlarına kalan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne ulaşım desteği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba günü (yarın) Gaziantep Arena Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor arasında oynanılacak olan yarı final maçı için otobüs seferleri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba günü İstasyon Meydanı'ndan saat 18.30'da ücretsiz otobüs seferlerinin yapılacağını duyurdu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA