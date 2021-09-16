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Büyükşehir'den gazileri duygulandıran uygulama; Vatan size minnettar

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Büyükşehir'den gazileri duygulandıran uygulama; Vatan size minnettar

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına binen Gaziler, "Vatan size minnettar" anonsuyla hem duygulanıyor, hem de gururla doluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaklaşan 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle şehitliğin ve gaziliğin önemini vurgulayarak, kentimizde yaşayan gazilerimizin onlarla ne kadar gurur duyduğumuzu bilmesi için gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi. ''Dünyada şehitlik ve gazilik duygusu ve inancı en yüksek olan bizim milletimizdir'' diyen Başkan Büyükakın'ın talimatı üzerine toplu ulaşımı kullanan gazilerimiz için güzel bir uygulama hayata geçirildi. Gazilerimiz toplu taşıma araçlarına binerken kartlarını okuttuklarında bütün otobüsü dolduran '' Vatan size minnettar'' anonsuyla duygusal anlar yaşıyor.

DUYGULANDIRAN UYGULAMA

Büyükşehir Belediyesi hem kendi bünyesindeki hem de özel halk otobüslerinde gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Gaziler, toplu taşıma araçları ve tramvaya binerken Kocaeli Kartlarını okuttuklarında "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor. Bu sesi duyan gaziler, bir yandan duygulanırken bir yandan da gururlanıyor. Otobüsteki diğer yolcular da bu anonsu duyduklarında çok mutlu oluyor.

GAZİLERDEN BAŞKAN'A TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin güzel uygulaması ile mutlu olduklarını belirten Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, "20 Temmuz 1974 Kıbrıs harekâtına arkadaşlarımızla birlikte katılıp bir kısmımız şehit oldu, bir kısmımız yaralandı. Biz de harp mahallinde askerliğimizi ifa ederek bu vatani görevimizi yapmanın sevincindeyiz. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bu haftada belediyemizin ve valiliğimizin etkinliklerine hep beraber hazırlanıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve bizim derneğimizin iştiraki ile gazilerimiz otobüslere bindiklerinde onları vatan size minnettar anonsuyla karşılanıyor. Bu uygulama bizi çok büyük bir şekilde onure ediyor. Bu uygulamadan dolayı şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALI

Kıbrıs harekâtında amfibi birlik olarak 20 Temmuz 1974 sabahında çıkartma yaptıklarını anlatan Kıbrıs Gazisi Alipaşa Ay, "7 ay 4 gün Kıbrıs harekâtında kaldım, Kıbrıs'ı iyi tanıdım. Bütün Kıbrıs halkına armağan olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize yönelik gerçekleştirdikleri bu jestten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm gazilerimizin gününü kutluyorum" dedi. 11 ay Kıbrıs da görev yaptığını söyleyen bir diğer Kıbrıs Gazimiz Mustafa Metin, "20 Temmuz 1974'te harekâta katıldım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasından dolayı teşekkür ediyorum. Birde Türkiye'ye örnek olma açısından bu çok iyi bir jesttir" şeklinde konuştu.

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