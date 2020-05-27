Büyükşehir'den Gaziantep rekabet üstünlüğü raporu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'den Gaziantep rekabet üstünlüğü raporu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Gaziantep Rekabet Üstünlüğü Raporu'nda il genelinde rekabet gücüne sahip sektörler analiz edildi, ortaya çıkan tablo nezdinde Türkiye yarışında Gazi şehrin başarı durumu tespit edilerek üst seviyelere çıkması için atılması gerek...

Büyükşehir'den Gaziantep rekabet üstünlüğü raporu
27.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:33

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Gaziantep Rekabet Üstünlüğü Raporu'nda il genelinde rekabet gücüne sahip sektörler analiz edildi, ortaya çıkan tablo nezdinde Türkiye yarışında Gazi şehrin başarı durumu tespit edilerek üst seviyelere çıkması için atılması gerek adımlar belirlendi.

4'üncü sanayi devriminin en önemli kavramı olan insan odaklı yaklaşım için çağa ayak uydurmak ve dünya şehirleri arasında öne çıkmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığınca Gaziantep Rekabet Üstünlüğü Raporu hazırlandı. Raporda, 2009 yılına ait Deloitte Rekabetçilik Endeksi çalışması, 2018 yılı URAK İller Arası Rekabetçilik Endeksi ve 2019 Şehir Politikaları Araştırma Merkezi Rekabet Endeksi kıyaslamaları çerçevesinde Gaziantep'in 10 yıl içinde gösterdiği rekabetçilik durumundaki gelişim incelendi. Dünyada ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak görülen bölgesel rekabet edebilme gücünde Gaziantep'in verileri gözlemlenerek bölgenin rekabet etme gücünü arttırmaya katkıda bulunmak ve değiştirilmesi gereken yatırım politikaları açıklığa kavuşturuldu. Raporda ayrıca rekabet gücü elde etmek kadar önemli olan bir diğer konu olan sürdürülebilir rekabet kavramı üzerinde duruldu.

Gaziantep ekonomisinin özel sektör eliyle şekillenmiş ihracata dayalı sisteminin en özgün alanları şüphesiz, coğrafi konumu, bölge tarihi ve kültürel ilişkileri oldu. Düzenlenen raporda, Gaziantep'in gelişmiş sanayi alt yapısı ve sanayide rekabet gücüne rağmen, bu sanayinin düşük teknolojili alanlara sıkıştığı sonucuna varıldı. Diğer yandan kentin geleceğe yönelirken düşük teknolojik alanlardan yüksek teknolojiye geçmesinin şart olduğu saptandı. Raporun detaylarında sanayinin; tekstil, çuval, gıda, kimya gibi düşük teknolojili alanlarda yoğunlaşmasının Gaziantep'in ekonomik özgünlüğü teknolojiden elde eden kent vizyonu kazanmasına engel olduğu yorumlaması getirilerek Gazi şehrin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni üretim sistemine geçme kararının şart olduğu sonucu ortaya çıktı.

Raporda, Gaziantep, 2009 yılında Deloitte tarafından yapılan Türkiye için Rekabet Endeksi sıralamasında 32'nci sırada, URAK 2018 yılı iller arası Rekabet Raporuna göre 20'nci sırada, Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İller Arası Rekabet Endeksi 2019 raporuna göre ise de Gaziantep genel endekste 24'üncü sırada yer aldığı gözlemlendi. Böylelikle 10 yıllık süre zarfında kentin önemli bir ilerleme kaydettiği gözlendi.

Edinilen bulgular ışığında; Gaziantep'in diğer şehirlere karşı tarih boyunca ihracattaki yarışını sürdürdüğü fakat sektörel olarak detaylı inceleme yapıldığında ihracat kalemlerinin düşük ve orta ölçekli az sayıda üründe sıkıştığı tespit edildi.

Sonuç olarak raporda, "Gaziantep'in şehirler yarışında öne çıkması için var olan stratejisini AR-GE ve inovasyona dayalı yüksek teknoloji üretmeye yoğunlaştırmalı" çıkarımına varıldı. Ayrıca şehrin bölgesel ve küresel rekabet gücünü sürdürebilmesi için düşük katma değerli fakat büyük miktarda satıştan elde ettiği gelirini katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknolojili sektörlere çevirmesi önerisi üzerinde duruldu.

Öte yandan hayata geçirilen raporun bulguları ışığında, yeni üretime geçişte öncü olacak sistemler incelendi. Şehrin medikal sanayi alanında yaptığı çalışmaların bölgeye ve Türkiye'ye öncü olduğu açığa çıktı. Dolayısıyla bu bulgulardan hareketle medikal sanayisinde tüketenin değil, üretenin ve söz sahibi olan bir kent sloganı ile yola çıkan MESANTEP projesinin üniversite-sanayi-kamu iş birliği için ciddi önem taşıdığı konusunda fikir birliği sağlandı. Diğer yandan Gaziantep medikal sanayi ürünleri ve teknolojileri programının yerelleşme ve millileşme adına önem taşıdığı tespit edildi. Gaziantep Üniversitesi tarafından ilk proton hızlandırma ve radyofarmasötik üretimi tesisi kurulumunun şehri medikal sanayi kümelenmesinde rekabet gücü elde edecek bir noktaya ilerlettiği gözlemlendi. Diğer bir önemli çalışmanın ise Gaziantep'te kurulacak olan Model Fabrika olduğu bulgulandı. Böylelikle model fabrika sayesinde Gaziantep dijital çağa uyum sağlama noktasında önemli bir adım atacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti
Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Tolga Turgut Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Hande Ataizi Türkan Şoray Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den Gaziantep rekabet üstünlüğü raporu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 11:33:40. #1.15#
title