Büyükşehir'den Gazeteciler Günü Ziyareti

Basın mensuplarının mesai mefhumu gözetmeksizin, zorlu şartlar altında görevlerini ifa ettiğini belirten Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Topçu'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Şube Müdürü Hasan Eryılmaz da eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün iyi dileklerini ve selamlarını ileten Topçu, "Kamuoyunun tarafsız, doğru bilgilendirilmesi açısından basın mensupları zorlu şartlar şartlarda görev yapıyor. Bu anlamda Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu nezdinde, Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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