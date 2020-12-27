Büyükşehir'den filyasyon ekiplerine güçlü destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir'den filyasyon ekiplerine güçlü destek

27.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:19
Büyükşehir'den filyasyon ekiplerine güçlü destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Pandemi süreci ile etkin mücadele kapsamında filyasyon çalışmalarında görevlendirdiği 63 araç ve 84 personel, filyasyon ekiplerine önemli bir destek sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Pandemi süreci ile etkin mücadele kapsamında filyasyon çalışmalarında görevlendirdiği 63 araç ve 84 personel, filyasyon ekiplerine önemli bir destek sağlıyor. Büyükşehir'in desteği sayesinde filyasyon ekipleri hızlı hareket imkanına kavuşuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla talimatıyla şehirdeki sağlık camiasına güçlü bir destek verilerek belediyenin tüm imkanları koronavirüs ile mücadelede seferber ediliyor.

Türkiye'de vakaların ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ilçeler dahil olmak üzere virüsle mücadelede kullanılmak üzere maddi desteğin yanı sıra maske, dezenfektan gibi konularda yoğun bir çalışma yürütülmesini sağlayan Başkan Büyükkılıç'ın, filyasyon ekiplerinin hareket alanını genişletmek ve kolaylaştırmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne görevlendirdiği 63 araç ve 84 personel ekiplere önemli bir destek sağlıyor.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini belirterek, hem bulaş riskini ortadan kaldırmak hem de filyasyonda görevli sağlık çalışanlarının hareket alanını genişletmek amacıyla araç ve personel desteği sağladıklarını belirtti.

Pandemi sürecinin en başından beri mücadele kapsamında belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarımız kadar sahada görev yapan filyasyon ekiplerimiz de büyük önem taşıyor. Bulaş riskini en aza indirebilmek salgınla mücadelede en etkili silahlarımızdan biri. Bunun için de filyasyon ekiplerimizin sahadaki çalışması ve vaka bildiriminin ardından hızla hareket etmesi büyük önem taşıyor. Hızlı hareket edebilmek için de personel ve araç desteği gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne görevlendirdiğimiz 63 araç ve 84 personel bu anlamda önemli bir açığı kapatıyor." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Büyükşehir'den filyasyon ekiplerine güçlü destek
Büyükşehir'den filyasyon ekiplerine güçlü destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den filyasyon ekiplerine güçlü destek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 13:21:25. #1.15#
title