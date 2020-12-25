Büyükşehir'den esnafa bir destek daha

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda çalışma saat ve hizmetlerine çeşitli sınırlamalar getirilen esnafa Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek daha geldi. Paket servis hizmeti sunan esnafları www.esnaf.bursa.bel.tr adresli internet sitesinde bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, esnafla vatandaş arasında irtibat köprüsü kurdu.

Dünyayı etkisi altına alan ve özellikle kasım ayı itibariyle Türkiye'de de vak'a sayılarında ciddi artış görülen korona virüs salgını sebebiyle cumhurbaşkanlığı genelgesiyle esnaflara yönelik kapatma ve saat sınırlaması gibi uygulamalar devreye alınmıştı. Bu süreçte mağdur duruma düşen esnaf için kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, genelge kapsamında iş yerlerini kapatan esnafa yönelik, gıda yardımı, belediye alacaklarının ertelenmesi, kira muafiyeti, esnafa ait mesken su faturalarında yüzde 50 indirim gibi pek çok uygulamayı devreye almıştı.

Esnafa tam destek

Esnafa rahat bir nefes aldırabilmek amacıyla birbirinden farklı uygulamaları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de işyerlerini kapatmayan ancak süreçten olumsuz etkilenen esnafla vatandaş arasında iletişim köprüsü kurdu. Hizmete alınan www.esnaf.bursa.bel.tr adresli internet sitesinde paket servis yapan işletmeler ve mahalle bakkallarını tek çatı altında toplayan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle vatandaşların esnafa daha kolay erişimini sağladı. Siteye kaydını yaptıran esnaf sayısı bir hafta içinde 312'ye ulaşırken, böylelikle küçük esnafın daha geniş kitlelere ulaşımına da imkan sağlanmış oldu.

"Birlikte aşacağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünya devi olarak bilinen gelişmiş ülkelerin bile pandemi nedeniyle çok zor durumlara düştüğünü hatırlatarak, Türkiye'de ise yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla sürecin en az hasarla atlatılmaya çalışıldığını söyledi. Bu süreçte gerek iş yerlerini kapatmak zorunda kalan, gerekse de çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafa destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Ancak şu unutulmamalı. Biz esnafımızı tek çatı altında topladık. Asıl iş bundan sonra halkımızda. Vatandaşlarımız da bu siteye girip, kendi mahallesi, kendi semtindeki küçük esnaftan alışveriş yaparak onlara destek olmalı. Bu süreci ancak birlikte aşabileceğimiz unutulmamalı" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı