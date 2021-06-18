Büyükşehir'den esnafa 500 TL yardım paketi
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Büyükşehir'den esnafa 500 TL yardım paketi

Büyükşehir'den esnafa 500 TL yardım paketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar için maddi yardım desteği yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar için maddi yardım desteği yapacak. Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci etap maddi yardım paketinden kafeteryalar, pide salonları, dönerciler, hamburgerciler, yiyecek içecek ağırlıklı hizmet veren lokantalar ve diğer restoranlar, barlar, gazinolar ve içkili/içkisiz yiyecek, içecek hizmet sunum faaliyeti veren işletme sahibi esnaflar yaralanabilecek. İkinci etap maddi yardım paketi tek sefere mahsus 500 TL olarak yapılacak.

İlk Etap Maddi Destek Başvuruları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa nakdi destek programı kapsamında ilk etapta kahvehane, kıraathane, kantin, elektronik oyun salonları ve spor salonu işletmecilerinin yanı sıra "s" plakalı servis araç sahipleri ve BB" plakalı özel toplu taşıma araç sahipleri de nakdi destekten yararlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa verilen ilk etap nakdi destek başvuruları da devam ediyor.

Başkan Gürün; "Esnafımızın maddi, manevi yanındayız"

Dünya'da ve Türkiye'de 2020 yılından beri görülen başta sağlık olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyen salgın nedeni ile birçok destek paketini vatandaşlar için hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bugünlerin birlikte, dayanışma ile atlatılabileceğini belirtti.

Başkan Gürün; "Mart 2020 yılında ülkemizde de görülmeye başlayan salgınla birlikte sağlıktan ekonomiye, sosyal hayatımızdan gündelik yaşamımıza her şey değişikliğe uğradı. Bu süreçte birçok esnafımız ya dükkanını kapattı ya da zararına açmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren vatandaşlarımızın sağlığı ve ekonomisi için tedbirleri hayata geçirmeye başladık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun diye maddi, manevi vatandaşlarımızın yanında olmak için birçok destek paketini hayata geçirdik. Esnafımızın eski günlerdeki gibi yüzünün gülmesi, evine ekmek götürebilmesi için desteğimiz devam edecek. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızdan kurallara uymaya devam etmelerini, aşılarını olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu salgını birlikte yenebilir, normal hayatımıza geri dönebiliriz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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