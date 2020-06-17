Büyükşehir'den Erzurum'a yeni ulaşım ağı
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Büyükşehir'den Erzurum'a yeni ulaşım ağı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'a yeni ulaşım ağları kazandırmaya ve şehir merkezine değer katmaya devam ediyor.

Büyükşehir'den Erzurum'a yeni ulaşım ağı
17.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:12

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'a yeni ulaşım ağları kazandırmaya ve şehir merkezine değer katmaya devam ediyor. Şükrüpaşa'yı 50. Yıl Caddesi'ne bağlayan Barış Pınarı Köprüsü ile şehir merkezi trafiğine yeni bir alternatif kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı güzergahı Kongre Caddesi'ne bağladı. Barış Pınarı Köprüsü ile Kongre Caddesi arasındaki tali yolu genişleterek bulvara dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bu hamle sayesinde Kongre Caddesi ile Gürcükapı arasındaki trafiği de rahatlatmış oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehirlerin yaşanabilirlik düzeyini artıran yegane faktörlerin başında ulaşım olanaklarının geldiğini belirterek, Erzurum'un son yıllarda bu yönüyle çok daha fazla dikkat çekmeye başladığını dile getirdi.

Erzurum'a yepyeni bir ulaşım ağı

Son 6 yıl içerisinde Erzurum şehir merkezine çok sayıda yeni ulaşım ağı kazandırdıklarını ve mevcut aksları da yenileyerek günün koşullarına uygun hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Sekmen, birbirinden önemli yatırımlar olan bu çalışmalardan birisinin de Barış Pınarı Köprüsü olduğunu anlattı. Başkan Sekmen, Erzurum'un sürekli genişleyen yerleşim merkezlerinden birisinin Şükrüpaşa semti olduğunun altını çizerek, "Şehrimizin bu nadide semti ne yazık ki alternatif ulaşım ağlarından yoksundu. Dolayısıyla Barış Pınarı Köprüsü sayesinde çok büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırdık ve Şükrüpaşa'yı 50. Yıl Caddesi üzerinden şehir merkezine bağladık. Şimdi de bu yatırımın devamı olarak Kongre Caddesi bağlantısını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Şükrüpaşa'dan türbe yoluna doğrudan bağlantı

Tarihi Erzurum Kongresi binasına ait bahçenin de bulunduğu bir kısım parseli de dahil etmek suretiyle Kongre Caddesi'ne bağlanan çok geniş bir bulvar oluşturduklarını kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, "Evliya Çelebi Caddesi ismiyle anılan bu bağlantı yolu önce Kongre Caddesi'ne, oradan Gölbaşı kavşağı ve Ahmet Yesevi Caddesi'ne, oradan da D-260 Karayolu'na kadar uzanmış olacak. Yani Türbe yolu güzergahından gelen bir araç güzergahını hiç değiştirmeden doğrudan Şükrüpaşa'ya zahmetsizce ulaşacak" dedi. Öte yandan Başkan Sekmen, söz konusu bulvarın yapımının tamamlandığını belirterek, "Bir bulvar haline dönüştürdüğümüz caddedeki asfaltlama çalışmalarımız tamamlandı. Ekiplerimiz çevre düzenleme çalışmalarını da bitirdi. Aydınlatma sistemi de tamamlanan bölge estetiki anlamda cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız da sürüyor. Yeni ulaşım ağımız hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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