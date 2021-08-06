Büyükşehir'den Erciyes'te 'Astrofotoğrafçılık eğitim turu'
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Büyükşehir'den Erciyes'te 'Astrofotoğrafçılık eğitim turu'

Büyükşehir'den Erciyes'te 'Astrofotoğrafçılık eğitim turu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından Erciyes Dağı'nda astrofotoğrafçılık eğitim turu düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından Erciyes Dağı'nda astrofotoğrafçılık eğitim turu düzenlenecek. Gökyüzünü keşfetmeye yönelik olan ve ışık kirliliğinden uzak, yıldızların altında unutulmaz bir deneyim olacak eğitim turu 7 Ağustos'ta başlayacak. Büyükşehir Belediyesi'nin kurum ve kuruluşları aracılığı ile sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenen 'Erciyes Astrofotoğrafçılık Eğitim Turu' ile Kayserililer, evreni gözlemleme ve tanıma fırsatı bulacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. tarafından 7 Ağustos'ta başlayacak olan ve her hafta cumartesi günleri devam edecek olan tur, hem profesyonel fotoğrafçılar hem de bu alanda kendini geliştirip farklı bir tecrübe yaşamak isteyenlere ortam sağlayacak. Kayseri ve Erciyes'te düzenlenecek program, gündüz teorik eğitimler, gece ise uygulama şeklinde gerçekleşecek. Katılımcılara, Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta, çadırlarda ve yıldızların altında unutulmaz bir deneyim sunan astrofotoğrafçılık eğitim turu, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklılarını bekliyor.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan eğitim turu ile katılımcılar, Türkiye'nin en büyük gerçekliği artırılmış planetaryumunda uzman astronomlar eşliğinde gökyüzü eğitimi alacak, gezegen ve takımyıldız konumlandırmasını öğrenip astrofotoğrafçılık ile ilgili teorik temel bilgiler edinecek, yıldızlar altında kurulan çadırlarda konaklama imkanı elde edecek. Katılımcılar turda, Samanyolu'nu çıplak gözle izleyebilecek ve astrofotoğrafçılık ile ilgili aldıkları bilgiyi uygulayarak gezegenler, yıldızlarla en iyi fotoğrafı çekecekler. Detaylı bilgi ve astrofotoğrafçılık turuna katılmak isteyenler 0352 342 3917 ya da 0533 160 75 19 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yapabilecek.

En az 5, en fazla 10 katılımcı ile gerçekleştirilecek olan astrofotoğrafçılık eğitim turu program planı ise şu şekilde:

7 Ağustos Cumartesi saat 14.00'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphane önünde buluşma (Eski Sinema Onay önü), 14.30 Kayseri Bilim Merkezi'ne varış, 14.45 - 16.00 Planetaryumda gökyüzü, gezegen ve takımyıldız eğitimi, 16.00 - 17.30 Astrofotoğrafçılık teorik eğitimi, 17.30 - 18.00 Erciyes Hacılar Kapı'ya hareket, 18.00 - 18.15 Lifos Gondol teleferik ile üst istasyona varış, 18.15 - 19.00 Erciyes'te gün batımı ve çekim lokasyon keşfi (çadırlara yerleşme), 19.00 - 20.00 H2650 restoranda yemek. 20.00 - 20.30 Gecenin karanlığında gökyüzü ve takımyıldız konum bilgilendirmesi, 20.30- 24.00 Samanyolu, yıldız pozlama için uygulama çekimi, serbest çalışma. Pazar günü ise 08.00 toparlanma, 09.00 kahvaltı, 10.00 şehir merkezine dönüş. - KAYSERİ

Büyükşehir'den Erciyes'te 'Astrofotoğrafçılık eğitim turu'
Büyükşehir'den Erciyes'te 'Astrofotoğrafçılık eğitim turu'
Büyükşehir'den Erciyes'te 'Astrofotoğrafçılık eğitim turu'
Büyükşehir'den Erciyes'te 'Astrofotoğrafçılık eğitim turu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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