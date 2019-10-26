Büyükşehir'den Engelliler İçin Hayat Kurtaran Proje

26.10.2019 15:15

Büyükşehir, özellikle konuşma engeli bulunan engelli bireylerin olası bir yangın veya kaza anında itfaiye ekiplerine ulaşması için yeni bir telefon hattını hizmete sunmayı amaçlıyor. Hizmete alınacak telefon numarası ile özellikle konuşma engelli olan bireylere olası yangın, afet veya başka bir durumda en hızlı şekilde ulaşım sağlanacak.

İl genelinde çeşitli yatırım ve projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerin yanında sosyal sorumluluk projelerini de yerine getirerek hem vatandaşların, hem de engelli bireylerin yanlarında yer almaya devam ediyor. Engellilere yönelik çeşitli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmeti olan 'Engelsiz Çağrı' projesini uygulamaya hazırlanıyor.

Teşekkür Ziyaretinde Bulundular

Projenin yürütülmesinde fikir alışverişinde bulunulan Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'yu makamında ziyaret ederek hazırlanan proje için teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da yer aldığı ziyaret sırasında Ali Öztozlu, uygulanmaya hazırlanan projenin özellikle konuşma engeli bulunan bireylerin başlarına gelebilecek olası yangın, trafik kazası gibi olaylarda mağduriyet yaşamamaları için itfaiye ekiplerinin en kısa sürede müdahale bulunmasının hedeflendiğini söyledi. Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bir telefon hattı oluşturuldu. Bu hattı arayan engelli vatandaşlarımızın adresleri bizim sistemimizde kayıtlı olacak. Adresi bildiğimiz için ekiplerimiz o numaradan gelen çağrıyı aldıklarında olayın ne olduğunu beklemeden hemen o adrese çıkış yapacaklar. Çünkü zaten konuşma engelli olan bireyler olası bir yangın ya da kaza olayında sorunlarını dile getiremeyecekleri için dolayısıyla sorun yaşayacaklar. Engelli vatandaşlarımız bu sorunlarla karşılaşmasınlar diye böyle bir çözüm yolu ürettik. Engelli vatandaşlarımız bu numaradan mesajlaşma servisleri üzerinden mesaj yazabilecek, isterlerse görüntülü arama yapabilecekler. Görüntülü arama yapan engelli vatandaşlarımız için işaret dilini bilen personelimiz kendilerine yardımcı olacak. Bu telefon hattı sadece yangın gibi durumlarda geçerli olmayacak. Örneğin trafik kazası yaşadı, örneğin başlarına yaralanmalı bir olay geldi, 112 ihtiyaçları var, telefon görüşmesini yapan personellerimiz olaya göre gerek duyulduğu zaman emniyet ekiplerini gerekse de 112 Acil ekiplerine bildirimde bulunup engelli vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar" dedi. Ali Öztozlu, sistemin hazırlandığını ifade ederek en kısa sürede bu sistemin hizmete başlayacağını kaydetti.

Dernek Başkanından Teşekkür

Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu projeyle ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya hizmet için teşekkürlerini iletti. Bilal Cansu, projeyle ilgili olarak, "Manisa Büyükşehir Belediyesi sağır ve dilsizleri düşünerek önemli bir noktaya parmak bastığını düşünüyorum. Şimdiye kadar böyle bir şey aklımıza gelmemişti. Sağ olsunlar bize gelerek projeyi anlattılar. Çok faydalı bir çalışma olduğunu gördük. Örneğin bir işitme engelli ya da konuşma engelli vatandaşımız bir yangın olduğunda, deprem olduğunda, asansörde kaldığında itfaiye nasıl ulaşacak olmasının düşünülmüş olmasından dolayı çok memnuniyet duydum. Projenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Manisa sınırları içinde bulunan bütün işitme ve konuşma engellilerin büyük oranda faydalanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler