Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Gültekin Serdar Tolay, 'Dünya Engelliler Haftası' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı
13.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:11

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Gültekin Serdar Tolay, 'Dünya Engelliler Haftası' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daire Başkanı Tolay, mesajında, Birleşmiş Milletler Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulunca Engelliler Haftası olarak kabul edilen 10-16 Mayıs tarihlerinin ülkemizde de her yıl büyük bir hassasiyetle ve dolu dolu geçirildiğini belirtti.

Bu önemli haftanın engellilerin toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldığı sorunları dile getirmek ve çözüm yollarının aranması için sistematik bir değerlendirme süreci haline geldiğini belirten Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Tolay, "Türkiye'de 2002 yılından bu güne engellilik, yeni bir anlayışla irdelenerek 18 yıl gibi kısa bir süre zarfında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir konuma getirilmiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı engelliler yasası, her ne kadar bir takım eksikliklere sahip olsa da geleneksel bakışı değiştirme amacından hareketle sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik alanda büyük atılımları beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra dünya çapında bir ilk niteliği taşıyacak EKPSS ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere örnek olmuştur. Modern toplum olarak tabir edilen birçok ülke medeniyet çıtasını geliştirmek adına uygulamaya koyduğu birçok faaliyeti son bir asırda ortaya koymuştur. Bununla birlikte engelliler alanındaki çalışmalar da çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine göre şekil almış, engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için her türlü anlayış ortaya konulmuştur. Engellilerin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla yalnızca maddi anlayışın yeterli olmadığını gözlemleyen modern anlayış, onların psiko-sosyal gereksinimleri için de gerekli hassasiyeti göstermiştir. Birleşmiş Milletler, aldığı birtakım kararlarla engellilerin standart bir normda buluşmasına, kısacası gelişmiş ülkelerdeki iyileştirilmiş koşullara, diğer ülkelerdeki engellilerin de ulaşması için çaba göstermiştir. Medeniyetin en büyük göstergelerinden biri kuşkusuz toplum içerisinde var olan farklılıkların kucaklanıp ötekileştirme bilincinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu nedenle engelli yurttaşlara sahip çıkmak da çağdaş bir toplum olmanın en büyük gerekliliklerindendir. Özellikle engelli bireylerin, sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam ve eksiksiz bir şekilde fayda sağlamaları en temel insan hakları olarak görülmelidir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bizler de engelliler ve ailelerin yaşam kalitelerini artırarak geleceğe umut ve güvenle bakabilmeleri için gerekli koşulların oluşturulması adına var gücümüzle çalışmaktayız. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkarak kısa süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan korona virüs salgını nedeniyle her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinliklerine bu yıl ara verilmiştir. Salgın sürecinde engelli vatandaşlarımıza, enfeksiyonun bulaşma riskini engellemek ve halkın sağlığını korumak için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilerin ikaz ve uyarılarına uygun hareket edilip hassasiyet gösterilmelidir. Engelliler Haftası münasebetiyle engelli bireylerimizin karşılaştığı bütün engellerin sona erdiği bir dünya için, sağlıklı, huzur dolu ve geleceğe daha aydın bakıldığı bir anlayışın ülkemize hakim olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza #Evdekal, sağlıklı kal diyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Polisin fuhuş baskınında ilginç savunma: Televizyon tamir etmeye geldim
Polisin fuhuş baskınında ilginç savunma: Televizyon tamir etmeye geldim
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Sinem Kobal Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Twitter Survivor
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 16:28:25. #1.15#
title