Büyükşehir'den engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği - Haberler

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Büyükşehir'den engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir'den engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta 32 yaşındaki engelli birey Hamza Abiç'e akülü tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta 32 yaşındaki engelli birey Hamza Abiç'e akülü tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, doğuştan engelli ve yalnız yaşayan Hamza Abiç'e anlamlı bir yardım yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla, Hamza Abiç'e akülü tekerlekli sandalye verildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri tarafından teslim edilen akülü tekerlekli sandalye Abiç'in hayatını kolaylaştıracak. Akülü tekerlekli sandalye için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür eden Hamza Abiç, "Benim için çok önemli bir yardım. Artık istediğim yere akülü tekerlekli sandalye ile gidebileceğim. Büyükşehir Belediyesi'nin her sıkıntımızda yanımızda olduğunu bilmek bize moral veriyor" diye konuştu. - ANTALYA

Büyükşehir'den engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

Büyükşehir'den engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

Büyükşehir'den engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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