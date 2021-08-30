Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu

Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri'de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi ve 'halka hizmet Hakk'a ibadet' düsturu ile hizmetlerini aralıksız sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sorumlu kuruluşu Ulaşım A. Ş. aracılığı ile engelli vatandaşları da ihmal etmiyor.

Kayseri'de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi ve 'halka hizmet Hakk'a ibadet' düsturu ile hizmetlerini aralıksız sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sorumlu kuruluşu Ulaşım A. Ş. aracılığı ile engelli vatandaşları da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Ulaşım A. Ş. şehir merkezinde aküsü deşarj olup mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik 2 adet engelli aracı şarj istasyonu oluşturdu.

YERLİ, TÜM ARAÇLARA UYGUN VE ÜCRETSİZ

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yerli üretim olan, tüm akülü engelli araçlarına uyum sağlayabilen, aynı anda iki aracı birden şarj etme özelliği bulunan, kullanımı pratik, engelli vatandaşların mağduriyetini gidererek hayatını kolaylaştıran güvenli şarj istasyonlarında aynı zamanda telefon şarj etme özelliği de yer alıyor.

Engelli vatandaşlar, söz konusu bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Engelli vatandaşları yolda bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Burak Deniz Demet Şener
Spor Muslera Arda Turan Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 21:43:03. #1.15#

title