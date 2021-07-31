Büyükşehir'den Eğitim Desteği Alan Öğrenciler Hayallerine Adım Adım Yaklaşıyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde kentin 9 ilçesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde öğrenim gören 4 bin 13 öğrenci, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 2 milyon öğrencinin arasında...

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde kentin 9 ilçesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde öğrenim gören 4 bin 13 öğrenci, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 2 milyon öğrencinin arasında ter döktü. 27 Temmuz'da açıklanan sınav sonuçlarına göre Büyükşehir'in öğrenim desteği sağladığı 125 genç Türkiye'de ilk 50 binlik sıralamalarda yer alırken, bunların 51'i ilk 20 bin, 12'si ise ilk 5 bine girerek başarıyı yakaladı.

Destek Büyükşehir'den başarı gençlerden geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi doğrultusunda büyük önem verdiği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 4 bin 13 öğrenci yararlandı. 26-27 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleşen YKS'nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı eğitim imkanıyla kurs merkezlerinde sınavlara hazırlanan geleceğin doktorları, mühendisleri, avukatları, öğretmenleri olacak öğrenciler, pandemi sürecinde hem online hem de yüz yüze eğitim gördü. Büyükşehir'in öğretmenlerinin özverili çalışması ve merkez kurs merkezinin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da eğitim alan öğrencilerin de azmiyle sınav sonuçları yüzleri güldürdü. 4 bin 13 öğrencinin 125'i farklı alanlarda Türkiye geneli sıralamasının 50 binlik diliminde yer aldı. 125 öğrencinin 51'i ilk 20 bine, 29'u ilk 10 bine, 12'si ise ilk 5 bine girdi.

"Bu sene de iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Büyükşehir'den eğitim desteği alan öğrencilerin ilk 50 binlik sıralamada iyi sonuçlar elde ettiğini ifade ederek, "9 kurs merkezimizde bu sene 4 bin 13 öğrencimiz eğitim gördü. Aldıkları sonuçlara baktığımızda ilk 5 bin sıralamada 12 öğrencimiz olduğunu görüyoruz. İlk 10 bin sıralamada ise 29 öğrencimiz, ilk 20 bin sıralamada 51 öğrencimiz ve ilk 50 bin sıralamada ise 125 öğrencimiz olduğunu görüyoruz. Bu bahsettiğim sonuçlar tüm puan türlerine göre. Bu sene de iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Pandemiden dolayı öğrencilerin zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Gökayaz, "Zaman zaman yüz yüze eğitimlerin de yapılamadığı dönemler oldu ki hatta eğitim-öğretim döneminin büyük çoğunluğu online eğitimle geçti. Fakat buna rağmen öğretmen arkadaşlarımızın da özverisi ile büyük ölçüde online çalışmaları yoğun bir şekilde sağladık" diye konuştu.

"Tercih dönemini çok önemsiyoruz"

13 Ağustos'a kadar öğrencileri Kongre Merkezi'ne tercih dönemi için davet eden Gökayaz, sözlerine şöyle devam etti:

"2 ile 13 Ağustos tarihleri arasında Kongre Merkezimizde sadece kendi öğrencilerimize değil Mersin'de bulunan tüm öğrencilerimize bu hizmeti sunmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, bu tarihler arasında Kongre Merkezimize geldiklerinde uzmanlarımızdan tercihleri ile ilgili, seçmek istedikleri alanlarla ilgili ve mesleklerle ilgili bilgi alabilecekler. Tercih dönemini çok önemsiyoruz çünkü aslında bir sınav sonucu kadar yapılan tercihler de öğrencinin hayatını çok önemli bir şekilde etkileyebiliyor. Yapılan yanlış tercihler öğrenciyi çok farklı bir kulvara sürükleyebiliyor. Yapılan doğru tercih ise öğrencilerimizi çok avantajlı durumlara getirebiliyor. O yüzden bunların bir profesyonel hizmet şeklinde ortaya konması gerekiyor. Bu anlamda da uzmanlarımız gerekli desteği öğrencilerimize ve ailelerine sağlayarak, öğrencilerin tercih sıralamalarının en sağlıklı şekilde yapılması konusunda gayret gösterecekler. "

"Kayıtlarımız devam ediyor"

Yeni eğitim öğretim dönemine alanında uzman öğretmenlerin oluşturduğu kadrolarla hazırlandıklarını ve yeni dönem kayıtlarının devam ettiğini belirten Gökayaz, "Gelecek sene eğitim-öğretim dönemi ile ilgili kayıtlarımız da şu anda halihazırda devam ediyor. mersin. bel. tr üzerinden öğrencilerimiz başvurularını yapabilirler. Buna bağlı olarak gelecek sene de yine 4 bin civarında öğrencimizle üniversite hazırlık kurslarına devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 31. 7. 2021 09: 15: 00

Kaynak: Habermetre