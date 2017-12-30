Büyükşehir'den Düztepe Çamlık Parkı'na Kitap Cafe

Bu doğrultuda Düztepe Çamlık Parkı'nda yapımı devam eden kitap cafe, iki hafta içerisinde gençlerin hizmetine sunulacak.

BÖYLE BİR BELEDİYE YOK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Alışveriş Merkezi (AVM) yıkıp onun yerine 160 kapasiteli çift katlı otopark üzerine kitap cafe yapan başka bir belediye var mı? Kamuoyunda, 'başkan burayı beğenmedi daha büyük alışveriş merkezi mi yapacak? Sorusuyla karşılaştık? Gençler, 'kitap okusun, kültür, sanat ve sosyal hayat canlansın' diyen bir belediyecilik anlayışımız var" sözleriyle kitap cafe projesine bakışını özetledi.

Hafta içerisinde Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Düztepe Çamlık Parkı içerisinde yapımı devam eden kitap cafe çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, etrafını saran çocuklara hediye verdi.

KİTAP GÖRÜNÜMLÜ OLACAK

‪Başta gençler olmak üzere tüm Gazianteplileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan Kitap Cafe Projesi çerçevesinde yeni bir kitap cafe daha kente kazandırılıyor. Düztepe Çamlık Parkı içerisinde yapımı devam eden kitap cafe, 125 metrekare alana inşa edilecek, dış cephesi kitap görünümlü modern, lineer ve dinamik hatlarla tasarlanacak. Çocuk, genç ve yetişkinler ücretsiz sıcak çayını içerek, keyifle kitabını okuyabilecek. Düztepe Çamlık Parkı Kitap Cafe'nin 15 gün içinde bitirilmesi planlanıyor.

Kitap Cafe projesi, insanların parklarda dinlenmesinin yanı sıra boş zamanlarını da içine alan, eğitim, bilgi, kişisel gelişim konularındaki gereksinimlerini karşılamayı ve kitaba ulaşılabilirliğini kolaylaştırmayı hedefliyor.