Büyükşehir'den duygu sömürüsüne izin yok Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin yanı sıra Melikgazi Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi zabıta ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden Sosyal Çalışmacı ile polis memurları katıldı. Dilencilikle mücadele eden ekipler, şehir merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp para toplayan, cam silen, mendil satan ve küçük yasta çalıştırılan çocuklara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan bu denetimler neticesinde dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında kabahatler kanununun 33. Maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca yakalanan dilencilerin üst aramaları yapılarak üzerlerinden çıkan paralara tutanak karşılığında el konuldu.

Küçük yasta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklarla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocukların aileleri ile yapılan görüşmeler sonucunda kanun ve yönetmeliklere göre aileleri hakkında yasal işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA