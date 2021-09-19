Büyükşehir'den Dünya Çevre Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Haberler
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Büyükşehir'den Dünya Çevre Günü'nde Anlamlı Etkinlik

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Büyükşehir'den Dünya Çevre Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Dünya Çevre Temizliği Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve Spor A. Ş. 'nin de destek verdiği doğadaki atık toplama etkinliğine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi, Jandarma Çevre Timi, Kızılay gibi kuruluşların üyelerinin yanı sıra, dünyanın en büyük sivil çöp...

Dünya Çevre Temizliği Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve Spor A. Ş. 'nin de destek verdiği doğadaki atık toplama etkinliğine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi, Jandarma Çevre Timi, Kızılay gibi kuruluşların üyelerinin yanı sıra, dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi olan 'Lets do it' grubu üyesi üniversite öğrencileri ve Decathlon üyelerinin katılım gösterdiği etkinlikte, doğası ile büyüleyen Sarımsaklı çöplerden arındırıldı.

200 GÖNÜLLÜ KATILIMCI İLE ATIKLAR TOPLANDI

Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinden üç otobüs tahsis ederek de desteklediği Dünya Temizlik Günü etkinliği dolayısıyla Sarımsaklı'daki kamp ve mesire alanında yapılan atıkları toplama faaliyeti, yaklaşık 200 gönüllü ile gerçekleştirilirken, söz konusu bölge tamamen çöplerden temizlendi.

GÖNÜLLÜLER İLE DOĞA, DOĞAL HALİNE KAVUŞTU

Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen çevre etkinliğinde, Sarımsaklı bölgesinde özveri ile doğadaki atıkları poşetlere toplayan aralarında çocukların da bulunduğu 7'den 70'e her gönüllü doğasever sayesinde adeta doğa, doğal haline kavuştu.

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