Büyükşehir'den Dünya Çevre Günü Etkinliği

Büyükşehir'den Dünya Çevre Günü etkinliğiZeydan Karalar, "Çevreyi korumak, çocuklarımızın geleceğini korumaktır.

Büyükşehir'den Dünya Çevre Günü etkinliği

Zeydan Karalar, "Çevreyi korumak, çocuklarımızın geleceğini korumaktır. "

Başkan Zeydan Karalar, çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla mıntıka temizliği yaptı, önemli mesajlar verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, çevre bilincini ve konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırma amacıyla bir etkinlik düzenledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana il, ilçe ve kadın kolları yöneticileri, bürokratlar ile Adanalıların katıldığı etkinlik Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gondol Marina'da yapıldı.

BİZ DOĞAYA MUHTACIZ

Niyazi Sertkalaycı'nın fotoğraflarından oluşan Biz doğaya Muhtacız isimli açık hava sergisinin izlendiği çevre günü etkinliğinde Başkan Zeydan Karalar mıntıka temizliği yaparak doğaya gelişigüzel atılmış plastik atıkları ve bazı diğer çöpleri topladı.

ÇEVREYİ KORUMAK ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ KORUMAKTIR

Toplumda çevre kirliliğine dikkat çekmek, çöplerin suya, toprağa ve doğaya atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen mıntıka temizliğinin ardından konuşan Başkan Zeydan Karalar, çevreyi korumanın yaşamsal önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, "Atmosferini soluduğumuz, toprağında yetişen ürünlerini, gıdasını yediğimiz, suyunu içtiğimiz dünyanın yaşaması gerek. Gelecek nesillerin, çocuklarımızın yaşayacağı dünyayı korumak için de öncelikle çevremizi korumalı, toprağı, suyu ve atmosferi kirletmemeliyiz. Bu hepimiz için bir insanlık görevi olmakla birlikte, ayrıca önemli bir vazife. Ne yazık ki rant uğruna dünyanın birçok noktasında çevrenin, doğanın katledildiğini görüyoruz. Doğanın, yaşadığımız dünyanın geleceğini tehlikeye atıyoruz. İnsanlarımızın bu konuda yeterince bilinçli olmaması da çevrenin kirlenmesine yol açan bir diğer etken. Aslında kirlettiğimiz aynı zamanda yaşam kalitemiz" dedi.

ŞU ANDA BİLE DÜNYANIN YARISI SU SIKINTISI ÇEKİYOR

Şu anda bile dünyanın yarısının su sıkıntısı çektiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Su sıkıntısı çekilmesinin küresel ısınma, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve çevre bilincinin yeterince oluşmaması gibi nedenleri var. Biz doğayı ne kadar temiz tutar, ne kadar korursak yaşam kalitemiz o denli iyi olur ve bizden sonraki nesle o kadar yaşanabilecek bir çevre bırakmış oluruz. Denizlerimizi, nehirlerimizi, ovalarımızı, çevremizi korumak zorundayız. Vatandaşlarımıza 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu mesajı vererek; doğanın, çevrenin korunmasına özen gösterilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre