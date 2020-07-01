Büyükşehir'den dünya çapında hizmet e-38
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Büyükşehir'den dünya çapında hizmet e-38

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği ve KAYMEK A.Ş. tarafından 2019 yılında kurulan "e-38" uygulaması Kayseri'nin yöresel dinamiklerini harekete geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir'den dünya çapında hizmet e-38
01.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:43

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği ve KAYMEK A.Ş. tarafından 2019 yılında kurulan "e-38" uygulaması Kayseri'nin yöresel dinamiklerini harekete geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda e-38 uygulamasında satış yapmak için 100'e yakın üretici ile 1000'in üzerinde eser için sözleşme imzalandı.

Başkan Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150" projeleri arasında yer alan ve talimatıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sanal ticaret e-38 uygulaması, Kayseri'nin yöresel ürünlerini sanal mağazalarda satışa sunarak şehrin güzelliklerini dünyaya tanıtıyor. "e-38" uygulaması KAYMEK kursiyerlerinin, eğitmenlerinin ve üreticilerin el emeği ve göz nuru eserleriyle hem ev ekonomisine destek oluyor hem de şehrin ekonomisini canlı tutuyor. Bu kapsamda kısa bir sürede çok yoğun ilgi gören e-38 uygulaması için 100'e yakın üreticiyle 1000'in üzerinde eserle sözleşme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri'nin her alanda yaptığı proje ve yatırımların dünya standartlarında olması için azami gayret gösteriyor. Bu kapsamda yerel kalkınma ve tanıtım açısından e-38 uygulamasına çok önem veriyor.

Başkan Büyükkılıç'ın bizzat tanıtımını "Siz üretin biz e- 38 ile kazanca dönüştürelim" sloganıyla yaptığı ve bir alışverişten çok daha fazlası olduğunu gösteren uygulama, e-ticaret anlamında hızla gelişen dünyaya Kayseri'den de kapı açıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Manşet

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