Büyükşehir'den 'Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık etkinliği
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Büyükşehir'den 'Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık etkinliği

Büyükşehir'den 'Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personelleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla şehir içi ulaşımlarını bisikletleriyle gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personelleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla şehir içi ulaşımlarını bisikletleriyle gerçekleştirdi.

Çevre dostu bir ulaşım aracı olan bisikletlerin gündelik hayattaki kullanımını artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personelleri örnek bir davranış sergiledi. Personeller, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde şehir için ulaşım ihtiyaçlarını bisiklet kullanarak giderdi. Böylelikle, sağlık, çevre, ulaşım, ekonomi, doğal afet ve güvenlik açısından bisikletin her alanda önemli olduğu anımsatıldı.

Öte yandan korona virüs sürecinde de sağlıklı bir ulaşım biçimi olarak öne çıkan bisikletin güvenli, sosyal mesafeli, temassız, gürültüsüz, ekonomik, iklim dostu, hareketli, ucuz ve verimli avantajları bir kez daha 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde gözler önüne serildi. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den 'Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den 'Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den 'Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den 'Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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