Büyükşehir'den Dolandırıcı Uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının hiçbir şekilde para talebinde bulunmadıkları vurgulandı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.



Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmadıkları vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.



Bu kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması istenilen açıklamada, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce polise ihbarda bulunmaları istendi. - KAYSERİ