Büyükşehir'den Doganyol'a İkinci Kütüphane

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Doğanyol İlçesinde 2. kütüphane açıldı.

Doğanyol Çok Programlı Anadolu Lisesinde açılan kütüphane ile öğrenci ve vatandaşların kitaplara erişimi kolaylaştırıldı. Kütüphanenin iç dizaynı, kitaplık ve okuma masalarının temini Büyükşehir Belediyesi'nce sağlandı. Z Kütüphane modelinde düzenlenen kütüphaneye internet haber sitesi tarafından kitap teminini sağladı. Kitap toplama kampanyaları düzenlediği öğrenilen haber sitesinin biriktirdiği kitapları kütüphanelere bağışladığı ve bu kapsamda Doğanyol'daki kütüphaneye 300 adet kitap temin ettiği kaydedildi. Yaygın ölçekte habercilik yapan sitenin Doğanyol'daki kütüphaneye kitap bağışlarını sürdüreceği belirtildi.

Büyükşehir eğitimi destekliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kitap ve okumanın öneminin çok büyük olduğunu anımsatarak, eğitime her zaman destek verdiklerini kaydetti. Başkan Çakır, Doğanyol'a kurdukları 2'nci kütüphaneye kitap desteğinde bulunan internet sitesi yetkililerine de teşekkür etti.

Daha önce de Turgut Özal Kütüphanesi projesi kapsamında Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Malatya genelinde kurulan 17 Adet kütüphaneden biri Doğanyol Öğretmenevinde açılmıştı. - MALATYA