Büyükşehir'den Demirci Belediyesine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Demirci'ye ziyarette bulundu.

Öztozlu, ziyaretinde Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile makamında bir araya gelerek yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ve yatırımları incelemek üzere yaptığı ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Öztozlu, Demirci temasları kapsamında Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret etti. Öztozlu'ya ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi Nurullah Gün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Arslan eşlik etti. Ziyarette Demirci'ye yapılacak olan yatırımlar ve çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde yatırımlarına ve hizmetlerine devam ettiğini belirten Öztozlu, Demirci ilçesinde de yatırımların ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler