Büyükşehir'den daha yeşil bir Başkent için vatandaşlara çağrı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil alanları artırmak ve hatıra ormanları oluşturmak için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil alanları artırmak ve hatıra ormanları oluşturmak için harekete geçti.

Şehirdeki yeşil alan sayısını fazlalaştırmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesinde Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrıda, "Cumhuriyetin Başkenti'nde sizin desteklerinizle binlerce fidan yeşerecek" dedi. Kısa bir süre içinde satın alınan ağaç sayısı 6 bin 385'e ulaşırken, 5 noktada fidan dikimi siparişi için 'yesilinbaskenti.com' adresi üzerinden karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi olmak üzere ağaç seçimi yapılabiliyor.

Çoğu nokta fidanlarla yeşerecek

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın öncelikli olarak belirlenmiş 5 bölgesinde Türkiye tarihine önemli katkılarda bulunan isimler anısına 50 binden fazla ağaç dikimi hedeflerken, siparişi verilen fidanlar ANFA Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilecek. Karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi olmak üzere 5 farklı tipte ve 100-200 cm aralığında satın alınan ağaçlar, Feriha Sanerk anısınaYakacık Kırandağı, Halil İnalcık anısına İncek TOKİ Altı, Nusret Suman anısına Tahar Tepesi, Özlem Türeci anısına Beysukent Ceren Damar Parkı ve Sabiha Gökçen anısına Çankaya Dikmen 4. Etap olmak üzere 5 noktaya dikilecek.

Siparişler alınmaya devam ediyor

Ankara'da hatıra ormanları oluşturarak daha çok fidanı toprakla buluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, "yesilinbaskenti.com" adresi üzerinden fidan siparişlerini almaya da devam ediyor. İnternet adresi üzerinden kampanya sonuçları anlık olarak paylaşılırken, kısa bir süre içinde satın alınan ağaç sayısı 6 bin 385'e, toplam sipariş sayısı ise 4 bin 539'a ulaştı. Kredi kartıyla internet adresi üzerinden kişinin kendi adına ya da bir başkasının adına alabileceği ağaçların dikimi yapıldıktan sonra ziyaret etmek isteyenler için konum bilgileri de ayrıca iletilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı