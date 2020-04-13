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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi

Büyükşehir'den çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumları dağıtacak.

13.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:49
Büyükşehir'den çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumları dağıtacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde 2014 yılından itibaren yaklaşık 10 bibin çiftçiye yüzde 50 hibeli 5 bin 200 ton yem bitkisi tohumu (Mısır, silajlık mısır, yonca, tritikale, arpa, buğday, süt otu) desteği verdi. Hasat dönemi sonunda çiftçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtmış olduğu yem bitkisi tohumlarının kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kaldı. Çiftçiler hibe desteğinin 2020 yılında da devam etmesi talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere 2020 İlkbahar dönemi yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtacak.

2020 İlkbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi projesi için bu yıl çiftçilerden başvurular alınmayacak. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl desteklemeler 2018-2019 yıllarında Tarım sistemine kayıtları olan çiftçilere verilecek. İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında Tarım sistemine kayıtları olan 2 Bin çiftçiye yüzde 50 Hibeli yaklaşık 100 Ton dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği verilecek. Covid-19 salgını nedeniyle toplu dağıtım töreni yapılmayacak. Tohumlar muhtarlara dağıtılacak, muhtarlar ise imza karşılığı tohumları çiftçilere verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Ziraat mühendisleri çiftçilerimize tohumun ekiminden hasada kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim ve bilgi veriyor. Bölgemiz koşullarına uygun verimli tohum çeşitleri destekleme kapsamında üreticilere veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Sertifikalı tohum kullanmak daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadele etmede etkin rol oynuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kocaeli'de ekili ve biçili alanlar yüzde 60 oranında arttığı görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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