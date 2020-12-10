Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı

10.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:52
Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı

MUĞLA (İHA) Tarımsal ürün çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için projeler ve hizmetleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemelerine başladı.

MUĞLA (İHA) Tarımsal ürün çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için projeler ve hizmetleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemelerine başladı. Ceviz fidanları Yatağan Bahçeyaka Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Akıllı Tarım Çiftliği'nde üreticilere dağıtılmaya başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ceviz fidanı dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması şartı ön koşul olacak ve desteklemeler 2 ile 10 dekar araziler için yapılacak. Bütün çiftçiler bu desteklemeden doğrudan faydalanabilecek.

131 bin meyve fidanı dağıtımı yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilerin farklı ürünlerle toprağından daha fazla verim alması için bugüne kadar yaklaşık 131 bin meyve fidanı dağıttı. Kestane, incir, zeytin ve ceviz desteklemeleri yapan Büyükşehir Belediyesi'nin ceviz fidanı desteği de yaklaşık 66 bin 500. - MUĞLA

Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı
Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı
Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu üreticilere 9 bin zeytin fidanı
Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu üreticilere 9 bin zeytin fidanı
- Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan dağıtıldı
- Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan dağıtıldı
Samsun'da çiftçilere damızlık boğa dağıtımı yapıldı
Samsun'da çiftçilere damızlık boğa dağıtımı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Yıldız Tilbe Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:53:03. #1.14#
title