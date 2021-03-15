- Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar

15.03.2021 20:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:27

- Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, ömrünü tamamlayan atık ağaçları değerlendirerek kedi ile köpekler için kulübe, kuşlar için de kuş evleri tasarımı gerçekleştiriyor.

- Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, ömrünü tamamlayan atık ağaçları değerlendirerek kedi ile köpekler için kulübe, kuşlar için de kuş evleri tasarımı gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, çevreye duyarlı ve tasarruf odaklı çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Kent genelinde hayata geçirdiği çevreci projelerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi şimdi de atıl durumda ya da ömrünü tamamlamış ağaçları geri dönüştürerek can dostlara yuva hazırlıyor. ANFA Ağaç Atölyesi'nde soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının korunması için yapılan yuvalar, Ankara'nın park ve rekreasyon alanlarına konulacak.

Geri dönüştürülen ağaçlar sokak hayvanlarına yuva oluyor

Çevreye karşı duyarlılığın artırılması ve atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla üretim faaliyetlerini artıran ANFA Ağaç Atölyesi, kuruyan ağaçların gövdelerini ve budanan dallarını adeta sanat eserlerine dönüştürüyor. Doğaya zarar vermeden titiz bir çalışma yürüttüklerini, yuvaların yanı sıra ağaç oyun grupları, saksı ve dekoratif objeler de tasarladıklarını belirten Ağaç Atölyesi Sorumlusu Ustabaşı Hamit Ertürk, "ANFA Ağaç Atölyesi'nde atık ahşap ve ağaçları sanatsal tasarımlara dönüştürerek Ankara'da park ve uygun yerlerde değerlendiriyoruz. Görsel materyaller, oyun grupları dışında şimdi de sokak hayvanları için yuva yapmaya başladık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

- Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar
- Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar
- Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar
- Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 20:29:14. #1.16#
title