Büyükşehir'den can dostlara çevreci ahşap yuvalar

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, ömrünü tamamlayan atık ağaçları değerlendirerek kedi ile köpekler için kulübe, kuşlar için de kuş evleri tasarımı gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, ömrünü tamamlayan atık ağaçları değerlendirerek kedi ile köpekler için kulübe, kuşlar için de kuş evleri tasarımı gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, çevreye duyarlı ve tasarruf odaklı çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Kent genelinde hayata geçirdiği çevreci projelerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi şimdi de atıl durumda ya da ömrünü tamamlamış ağaçları geri dönüştürerek can dostlara yuva hazırlıyor. ANFA Ağaç Atölyesi'nde soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının korunması için yapılan yuvalar, Ankara'nın park ve rekreasyon alanlarına konulacak.

Geri dönüştürülen ağaçlar sokak hayvanlarına yuva oluyor

Çevreye karşı duyarlılığın artırılması ve atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla üretim faaliyetlerini artıran ANFA Ağaç Atölyesi, kuruyan ağaçların gövdelerini ve budanan dallarını adeta sanat eserlerine dönüştürüyor. Doğaya zarar vermeden titiz bir çalışma yürüttüklerini, yuvaların yanı sıra ağaç oyun grupları, saksı ve dekoratif objeler de tasarladıklarını belirten Ağaç Atölyesi Sorumlusu Ustabaşı Hamit Ertürk, "ANFA Ağaç Atölyesi'nde atık ahşap ve ağaçları sanatsal tasarımlara dönüştürerek Ankara'da park ve uygun yerlerde değerlendiriyoruz. Görsel materyaller, oyun grupları dışında şimdi de sokak hayvanları için yuva yapmaya başladık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı