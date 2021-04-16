Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği
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Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği

Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, pandemi sürecinde Başkent'teki A ve B grubu toplam 65 camide iç ve dış temizliğin dışında dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştiriyor. Kent genelinde ibadet edilen 65 camide Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri dezenfektanlı yüzey temizleyicileri ve süpürgelerle camilerin iç ve dış temizliğini yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise cuma namazı öncesi her hafta perşembe günleri dezenfeksiyon çalışması yaparak yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan ayının ilk cuma namazı öncesinde de dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını tamamlarken, camilere gelecek olan vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımına devam edilecek.

Toplum sağlığını önceleyen uygulamaların camilerde de devam etmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Atilla Tanrıverdi, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin camilerde yapmış olduğu çalışmaları izledim ve çok beğendim. Toplum sağlığını düşünen bir başkana sahibiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Osman Sümer adlı vatandaş da, "Mübarek Ramazan ayının ilk cuma namazını kılacağız. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaparak bizleri de rahatlatmış oldu" diye konuştu. - ANKARA

Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği
Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği
Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği
Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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