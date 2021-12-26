Büyükşehir'den çalışanlarına erişilebilirlik eğitimi

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" vizyonu doğrultusunda engellilik alanında çalışan Büyükşehir çalışanlarına erişilebilirlik eğitimi verildi. Program 27-31 Aralık tarihleri arasında ilçe belediyelerinde de uygulanacak.

Engelsiz İzmir hedefini "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" anlayışıyla güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vizyonu doğrultusunda Büyükşehir çalışanlarına verilen erişilebilirlik eğitim programı tamamlandı. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Erişilebilirlik Birimi tarafından 20-25 Aralık tarihleri arasında verilen eğitime engellilik alanında çalışan, denetim yetkisi bulunan, İzmir ölçeğinde hizmet veren, medya ve tanıtım alanında iş üreten tüm birimlerin çalışanları katıldı. Eğitim kapsamında söylem, farkındalık ve mevzuat başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.

Program 27-31 Aralık tarihleri arasında ilçe belediyelerindeki personele de uygulanacak. İki haftalık süreci kapsayan eğitim dönemi, engelli bireyler için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Limontepe ve Örnekköy'deki farkındalık merkezlerinde tamamlanacak.

"Engelli bireylerin ihtiyaçlarını gözeterek hizmet sunmalıyız"

Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar farkındalık merkezlerindeki parkurlarda uygulamalı yapılan eğitim programının toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, "Sunumlardan çok etkilendim. İyi bir eğitim olmuş. Tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Bunlar çok kıymetli, önemli eğitimler. Gündelik hayatta hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. Hizmetlerimizi, politikalarımızı bu şekilde sürdürmeliyiz. Sunduğumuz tüm hizmetler engelli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek verilmek zorunda" dedi.

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