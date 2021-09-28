Büyükşehir'den Çalışanlarına COVID-19 Aşı Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi - Haberler
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Büyükşehir'den Çalışanlarına COVID-19 Aşı Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den Çalışanlarına COVID-19 Aşı Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşılara yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak amacıyla aşı olmayan ve kararsız durumda bulunan personele bilgilendirme eğitimi verildi.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşılara yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak amacıyla aşı olmayan ve kararsız durumda bulunan personele bilgilendirme eğitimi verildi.

Dünya gündemini uzun süredir meşgul eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı ulusal ve küresel anlamda gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları kırmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından aşı olmayan ve kararsız durumda bulunan personele bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Eğitimde, aşılamanın başlamasıyla birlikte yoğun bakımdaki hasta sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Salgından bireysel korunmanın tam anlamıyla gerçekleşmemesi halinde pandemi tehdidinin hep devam edeceği belirtildi. Aşıya dönük ortaya atılan iddialar, somut bir şekilde dile getirilerek katılımcılar üzerindeki ön yargısı yapılan açıklamalarla ortadan kaldırıldı ve maske, mesafe ve hijyen kurallarının bu süreçte vazgeçilmez unsurlar olduğu anlatıldı.

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Haber: Büyükşehir'den Çalışanlarına COVID-19 Aşı Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi - Haberler
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