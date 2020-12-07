Büyükşehir'den 'Borç Yapılandırma' Fırsatı
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Büyükşehir'den 'Borç Yapılandırma' Fırsatı

07.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:15
Büyükşehir'den 'Borç Yapılandırma' Fırsatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi.

7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sağlanacak. Belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatında son gün 31 Aralık olarak belirlenirken, sisteme giriş için e-belediye sisteminin kullanılması gerekiyor.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler, ister Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'na gelerek, isterse ebelediye.kayseri.bel.tr adresine girerek yapılandırma işlemini yapabilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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