Büyükşehir'den "BİR Yastıkta Kırk Yıl" Projesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan " Bir Yastıkta Kırk Yıl" projesi kapsamında evlilikte 40 yılını dolduran 75 çift, akşam yemeğinde buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı programda, mutlu çiftlere fular ve köstekli saat hediye edildi. Uzun soluklu evliliklerin püf noktalarını yeni kuşaklara aktarmayı hedefleyen projeyle, bir otelin toplantı salonunda bir araya gelen çiftler, doyumsuz bir gece yaşadı.

ŞAHİN: DÜNYAYI CENNETE ÇEVİRMEK ELİMİZDE

Programda konuşan Başkan Şahin, uzun süren evliliklerin bir millete güç verdiğini söyleyerek, "Bizim medeniyetimiz, rahmet, bereket, iyilik, saygı, sevgi ve aile medeniyetidir. Yılmazlık Allah'a mahsustur, biz sosyal bir varlık olarak yaratıldık, birlikte yaşamaktan, hayatı paylaşmaktan ve tüm değerler üzerine sınav olan bir medeniyetin parçasıyız. Mutlu bir evlilik dünyadaki cennettir. Aslında dünyayı cennete de cehenneme de çevirmek insanoğlunun elinde. Aile, ilk nefesle son nefes arasındaki en önemli parçadır. Hayat bir sınavdır, kimi çocuklarıyla kimi parasızlıkla sınav oluyor, herkesin bir sınavı var, ama aile dediğimiz kurum bunların sigortasıdır. Acıyı paylaştıkça azaltmanın sevgiyi paylaştıkça çoğaltmanın güzelliklerini birlikte yaşamalıyız. Birbirimizi sevdiğimizi birbirimiz için çok kıymetli olduğunu söyleme konusunda çok cimriyiz, hep karşı tarafın söylemesini bekleriz, sevgi ortamını arttırmamız gereklidir, dünyanın buna ihtiyacı var. Eşlerin birbirine rahmetle bakabilmesi, konuşmadan aynı şeyleri düşünmeye başlaması, göz göze gelip aynı duyguyu hissedebilmesi, gönül diliyle konuşması, gözle değil gönülle birbirine baktığında ancak hayatın ağır şartları aşılabilir, hayat kolaylaşır.

EN BÜYÜK GÜCÜM AİLEMDİR

Benim en büyük gücüm ailemdir, şehrin ilk kadın milletvekili, ilk bakan ve büyükşehir belediye başkanı olmam benim üzerimdeki sorumluluk yükünü arttırdı. Ama gerek eşim gerekse çocuklarımın özverisi, yardımları bana her zaman destek oldu. Arkamda çınar gibi duran sırtımı dayayabildiğimi bir eşim olmasaydı, bu alanında var olma şansım olamazdı. Büyük bir fedakarlık gerekli, ben dediğiniz an bunları yapamazsınız. Bu değerleri yaşayamazsan topluma sevgi veremezsiniz. Büyükşehir olarak büyük büyük projeler yapıyoruz. En büyük konut, en büyük ulaşım, en büyük su projesi yapmak yeterli değil önemli olan insandır. Bir şehri imar ederken nesli ihmal etmeyeceksiniz, ihmal ettiğin nesil şehri yok eder. Her şeyin başı yetişmiş insandır. Mutlu bir aile, ülkeye, millete ve geleceğe salih evlat yetiştirir. Aile içindeki mutluluk dalga dalga topluma yansır.

BÜYÜK MİLLET OLMAK İÇİN…

Ailede sevgi, saygı ve bazı değerlerin azalmasıyla boşanma oranları artıyor. Gençlerin bu konulara dikkat etmesi gerekir, her şeyi kırmak dökmek çok kolay, bazı değerleri huzur ve mutlulukla devam ettirmek lazım, gençler deneyim ve tecrübelerden yararlanarak uzun soluklu evlilik için gayret gösterilmelidir. Büyük millet olmak demek; geçmişte, gelecekte birlik olmak demektir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için güçlü aileyi kaybetmemesi gerekiyor. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım dönemlerde evlenmek isteyen gençlere verilen küçük küçük desteklerin ve kılavuzluğun nasıl işe yaradığını gördüm. Evliliğin vazgeçilmezi olan, sevgi, saygı, sabır, sadakat ve sorumluluktan oluşan en çok toplumun ihtiyacı olduğu bu değerli kavramları yaşamak ve yaşatmak gerekiyor. Bu değerler ailede başlıyor. Çocuklar aileden gördüğü değerleri özümsemeye başladığı zaman çocukta küçük yaşta kimlik ve kişilik oluşuyor. Böylece, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temeli atılıyor" dedi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ise, dini açıdan ailenin önemini anlattı, gençlere örnek evliliklerin sürekli olarak model gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Canlı müzik dinletisiyle hoşça vakit geçiren yaşlı çiftler, kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.