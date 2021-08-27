Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu

Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri'de bir ilke imza atarak plaj futbolunu sporseverlerin hizmetine sunduklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri'de bir ilke imza atarak plaj futbolunu sporseverlerin hizmetine sunduklarını açıkladı.

Kayseri'de profesyonel spor faaliyetlerinin gözdesi olan Büyükşehir Spor A.Ş. 13 branşta verdiği spor hizmetine ek olarak plaj futbolunu da faaliyete geçirdi.

KAYSERİ'DE PLAJ FUTBOLU KEYFİ

Denizi bulunmayan Kayseri'de deniz sporu olan plaj futbolunu başlatan Büyükşehir Spor A.Ş., Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nde sporseverlerin hizmetine açtı. Futbolu plaj kumunda oynamak isteyenleri de düşünen Büyükşehir Spor A.Ş., Kayseri'de sporun adresi olmaya devam ediyor.

HARİKA BİR YAZ EĞLENCESİ GEÇİRMEK İSTEYENLERE

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, harika bir yaz eğlencesi geçirmek isteyen vatandaşlar için Kayseri'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kayseri'mizin denizi yok ama artık plaj futbolu var. Plaj futbolu, harika bir yaz eğlencesi olmasının yanı sıra, kum sahada ve çıplak ayakla oynamanın getirdiği kondisyon avantajlarıyla dikkat çekiyor. Plaj futbolu sahamız, İç Anadolu'nun en büyük sosyal yaşam merkezlerinden Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde sporseverlerimizin hizmetine sunuldu. Zevkli ve görselliği fazla bir spor olan plaj futbolunu vatandaşlarımıza kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Kayseri'de meraklılarını bekleyen plaj futbolunun saatlik kullanım ücreti 50 TL olarak belirlenirken, ilgilenen vatandaşların detaylı bilgi ve rezervasyon için 444 2 899 - 21 - 4 nolu telefonu araması gerekiyor. - KAYSERİ

Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu
Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu
Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu
Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu
Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Demet Akalın Kaan Yıldırım Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:22:14. #1.16#

title