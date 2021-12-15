BÜYÜKŞEHİR'DEN BİR İLK DAHA

ANKARA (Habermetre) - TECHBRIDGE KUZEY YILDIZI GENÇ GİRİŞİMCİLERE KAPILARINI AÇTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te bilişim teknolojisinin gelişmesi için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'de ilk kez uygulanan ve genç girişimcilerin önünü açarak bilişim sektörüne destek olacak teknoloji ve inovasyon merkezinin ilki 'TechBridge'in Kuzey Yıldızı'nda hizmete açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, "Kuzey Yıldızı'nda artık fikirler parlıyor. Gençlerimiz hayallerini ülkelerinde gerçekleştirebilsin istiyoruz. Siz yeter ki bu ülkeden ümidi kesmeyin" dedi. Açık ofis alanlarından oyun alanlarına kadar birçok imkandan yararlanan genç girişimcilere çeşitli eğitimlerin verileceği merkezde ücretsiz yapay zeka eğitimlerine başlandı.

Seçim öncesi verdiği sözleri tutan ve gençlerin önünü açan projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'ye örnek olacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Başkent'i dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek amacıyla akıllı kent uygulamalarını Ankara'ya taşıyan Yavaş, genç girişimcileri sevindiren inovasyon ve teknoloji merkezi 'TechBridge'i Türkiye'de ilk kez Kuzey Yıldızı'nda hizmete açtıklarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Ankara'da BLD 4. 0 dönüşümünün tüm hızıyla devam ettiğini belirterek genç girişimcilere seslenen Yavaş, "Kuzey Yıldızı'nda artık fikirler parlıyor. Gençlerimiz hayallerini gerçekleştirebilsin istiyoruz. Çankaya, Dikmen, Çayyolu ve Ulus'ta 4 merkez daha açarak binlerce genç girişimcimizin yanında olacağız. Siz yeter ki bu ülkeden ümidi kesmeyin" dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE EN GÜZEL DESTEK

Açık ofis alanlarından teknolojik altyapıya, çok sayıda eğitim olanaklarından oyun alanına kadar pek çok destekten ücretsiz yararlanılacak olan 'TechBridge Kuzey Yıldızı'nın kapıları genç girişimcilere açıldı.

Sektör profesyonelleri tarafından verilecek seminerler, program tasarımı ve kodlaması, girişimcilik odaklı eğitimler ile yatırımcı günlerine katılma fırsatından ücretsiz faydalanabilecek olan genç girişimciler bu sayede yeni fikirlerle girişim dünyasına adım atabilecek.

Gelecek projeleri, oluşturulan uzman jüri tarafından seçecek olan Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri fikir ve projelerle teknolojik merkezlerden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen girişimciler için ön başvuruları "https://forms. ankara. bel. tr/bld40mer" adresi üzerinden almaya devam ediyor.

TEKNOLOJİ MERKEZİNDE GELECEKTE BAŞKENT'İN ADINI DUYURACAK GENÇLER YETİŞECEK

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, ülkelerin refahına ve kalkınmasına değer katmak için yüzyılın itici gücünün bilişim ve teknoloji olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de bir ilk olan uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yeni kurulan teknoloji girişimlerine, TechBridge ağı içinde erişilebilir bilgi kaynağı, altyapı ve hatta potansiyel iş fırsatları sunmak için bir platform sunuyoruz. Bu yapıyla şehir refahı açısından tutturulan hedeflerin başarısını ve büyümesini ödüllendirirken, uyarlanabilirlik, yeni ürünler ve çığır açan yeniliklere fırsat tanıyoruz. Bu merkezlerde sektör profesyonelleri tarafından ücretsiz olarak verilecek seminerler, program tasarımı ve kodlaması, girişimcilik odaklı eğitimler ile yatırımcı günleri düzenleyerek girişimcilerimizi her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. "

Kuzey Yıldızı Teknoloji Merkezi'nde yaklaşık 80 kişiden oluşan 35 farklı girişimci grubunun yer aldığını belirten Özcan, "Parlak fikirlere sahip birçok teknoloji girişimi, işlerini geliştirirken, başlangıçta herhangi bir yatırım yapacak kadar şanslı değil. Genellikle masrafları nedeniyle bir yıl boyunca herhangi bir kar elde etmeden uzun süre dayanamıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, bu yükü parlak fikirleri olan girişimcilerin üstünden kaldırmayı amaçlıyor ve onlara tüm bu altyapı kaynaklarını, açık ofis iş alanlarını, sine-vizyon, telekonferans ve toplantı salonlarını, dinlenme ve fikir sunum alanlarını 7 gün 24 saat açık olacak teknoloji merkezimizde ücretsiz olarak sağlıyoruz" dedi.

4 TEKNOLOJİ MERKEZİ DAHA BAŞKENT'E KAZANDIRILACAK

Büyükşehir Belediyesi, hizmete açılan TechBridge Kuzey Yıldızı'ndan sonra 4 teknoloji merkezini daha açarak genç girişimcilere destek olmayı sürdürecek.

Çankaya, Dikmen Vadisi, Çayyolu ve Ulus'ta yapılan teknoloji merkezleri ile genç girişimcileri buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Yıldızı TechBridge'te çalışmalarına başlayan genç sektör yatırımcıları başta olmak üzere bilişim uzmanları ve yazılımcılar, bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Berke Dabah: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teknolojimizi geliştirmek için bir mail attık ve kısa bir süre sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı mailimize cevap verdi. Bize destek olabileceklerini söylediler. Genç girişimci olduğumuz için bütçemiz yoktu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu bu destek sayesinde bu maliyetten kurtulmuş olduk. "

-Mehmet Kutay Kelleroğlu: "ODTÜ Makine Mühendisliği'nde okuyorum. Küçüklüğümden bu yana Ankara'nın toplu taşıması ile ilgiliydim. Elimizdeki projeyi Ankara Büyükşehir Belediyesine sunduk ve kısa sürede dönüş yaptılar. Bu dönüş bizi çok mutlu etti çünkü bugüne kadar kimse dönüş yapmadı. Projemizi sunduk, bize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teşekkür ederim. "

-Ecem Özer: "Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum ve yazılım mühendisliği yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu projesini katılmış olduğumuz bir fuarda duyduk. Daha çok yatırımcıya ulaşma imkanı olduğu için TechBride Kuzey Yıldızı'nda yer almak istiyoruz. "

-Batuhan Tekmen: "ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ndeyim ve arkadaşlarımla teknoloji şirketi kurduk. Böyle bir imkanın sağlandığını arkadaşlarımdan duydum sonra buraya gelerek sunumumuzu yaptık. Bize geri dönüş çok hızlı oldu. Projemiz için dışarıdan çok sayıda ofis baktık ve fiyatlar çok pahalıydı. Projemizi geliştirmek için bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Mehmet Emin Aydın: "ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyorum. TechBride Kuzey Yıldızı olmasaydı çok büyük zorluklar yaşardık dışarıda çünkü ofis tutmak çok pahalı. Gençlere vermiş olduğu desteklerden dolayı başkanımıza teşekkür ederim. "

-Süleyman Tunahan Saygın: "Harita Mühendisiyim. TechBride Kuzey Yıldızı'nda bireysel olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. Ankara Büyükşehir Belediyesinin projesini sosyal medyadan duydum ve başvurmaya karar verdim. Kısa bir süre içinde bana dönüş sağladılar. Dışarıda bireysel olarak bir ofis tutmak maddi açıdan çok zordu. "

-Türkay Yıldız: "ODTÜ İşletme son sınıf öğrencisiyim. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu desteğini internet üzerinden duydum ve yetkililerle iletişime geçtim. Bu hizmet sayesinde maddi olarak büyük bir yükten kurtulmuş oldum. "

-Emre Metin: "Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu projesini internetten duydum ben de ve başvurmaya karar verdim. Çok kısa sürede geri dönüş yaptılar ve şimdi buradayım. "

-Büşra Polat: "Elektrik elektronik mühendisiyim. Kendi projemi geliştirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı projeye dahil olmak istedim. TechBride Kuzey Yıldızı'nı sosyal medya üzerinden duydum ve başvuru formunu doldurdum. Burada ofis desteği olsun, internet olsun bir sürü imkandan faydalanabiliyorum. Bizlere böyle bir imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. "

-Yeşim Mert: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri ilk resmi gönüllü profesyonel koçuyum. Gençlerle ilgileniyorum. Kendimi ispatlayıp çocuklara destek olabileceğim ve girişimciliğe dair böyle bir fırsat arıyordum. Ofis ortamı ve çalışma imkanları çok güzel. Burada daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum. "

-Yunus Önal: "Çağa ayak uydurabilmek için yapay zeka ve kodlama öğrenmeye başladım. 8 aydır yapay zeka üzerine aday mühendislik yapıyorum. Aynı zamanda öğrenme sürecim de devam ediyor. Günümüz şartlarında fiziksel bir ofise sahip olmak bir girişimci için çok önemli bir artı. Birlikte olmak, birlikte aynı paydada olmak, aynı masa etrafında ekip arkadaşlarıyla birlikte paylaşım yaparak öğrenmek önemli bir motivasyon kaynağı. Birlikte süreci planlayarak çalışmak başarıya başarı katıyor. Günümüzde bir ofis kirası çok masraflı. Bu yüzden Ankara Büyükşehir Belediyesinin bize böyle bir destek sunması çok motive edici. "

KUZEY YILDIZ TECHBRİDGE'DE İLK YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Genç girişimcilere destek olmak amacıyla kurulan teknoloji ve inovasyon merkezi Kuzey Yıldızı TechBridge, sayısız hizmet ve imkanlarla genç girişimcileri bekliyor.

Açık ofis alanları, teknolojik altyapı imkanları ve oyun alanlarının dışında merkezlerde; yatırımcı sunumu hazırlama ve hesaplama yöntemlerinden girişimlerde hukuksal kavramlara, ürün kanvası oluşturmadan sunum sanatı eğitimine, yurtdışı fon ve teşviklerden 3D dijital mapping ve film çekme eğitimlerine kadar ücretsiz çok sayıda eğitim hizmeti verilmesi planlanıyor.

Genç girişimlere ilk olarak ücretsiz yapay zeka eğitimi veren Başkent Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Direktörü ve Yapay Zeka Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, şu bilgileri paylaştı:

"Günümüz teknolojileri artık yapay zeka üzerinden olacak. O yüzden Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması son derece başarılı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Yapay Zeka Strateji Belgesi yayınlandı. Benim de danışmanları arasında yer aldığım bu belge ile beraber artık geleceği şekillendirecek olan yapay zeka teknolojilerini kurumsal olarak da bir girişim yapıldı. Genç beyinleri bilgilendirmek için yapılan bu tarz eğitim programları çok kıymetli ve değerli. Bu imkanları sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürlerimi iletiyorum. "

Eğitim desteğinden faydalanan genç girişimci Erdal Bektaş, "Akıllı hediye programını yürüten bir girişimciyim. Burayı sosyal medyadan görmüştüm. Burada en önemlisi bir ofis imkanına sahibim. Onun dışında diğer girişimcilerle buluşabildiğimiz bir alan, internet gibi pek çok imkandan da yararlanıyoruz. Yapay zeka 2020'li yılların en gözde teknolojisi olacak. Biz de yapay zeka alanında çalışan bir girişimiz. Bu eğitimi çok faydalı buldum ve yaygınlaşmasını istiyorum. Bu imkanları bize sunan Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkürler" derken, bir diğer genç girişimci Hazal Cihan ise "Çocuklara özel bir arama motoru projemiz mevcut. Yapay zeka destekli. Bu yüzden buradaki yapay zeka eğitimine katıldık" dedi.

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