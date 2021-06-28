Büyükşehir'den Bir İlk Daha

Denizli Büyükşehir Belediyesi, zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesinde üreticilerin katma değerli ürün elde etmesi için zeytinyağı işleme tesisi kuracak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesinde üreticilerin katma değerli ürün elde etmesi için zeytinyağı işleme tesisi kuracak. Yıllık 345 ton zeytin rekoltesi bulunan Beyağaçlı üreticiler tesis ile daha çok kazanacak. 28. 06. 2021 Denizli'nin kırsal bölgelerinde üretimi artırmak ve çiftçinin daha fazla kalkınmasına destek vermek amacıyla tarım ve hayvancılığa büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesinde zeytinyağı işleme tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Tesis ile Beyağaç ilçesinde bulunan zeytin üreticilerinin ürünlerinin zeytinyağına dönüştürüleceği ve böylece ürünlerinin katma değerinin yükseltilmesine olanak sağlanacağı belirtildi. Bölgedeki çitçilerin üretimde katma değeri yükseltme talepleri üzerine başlatılan çalışma ile üretici birlikleri ve aile işletmelerinin kapasitelerinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, kırsal yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölge halkının düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeylerinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması hedefleniyor. Beyağaç'ta zeytin rekoltesi 345 ton Beyağaç ilçesinde toplamda, yaklaşık 5 bin dekar alanda zeytin üretiminin yapıldığı ifade edildi. Söz konusu alanın 1. 900 dekarında yağlık zeytin üretildiği, ilçede 11. 850 adedi mevcutta meyve veren olmak üzere toplam 54 bin 950 adet yağlık zeytin ağacının bulunduğu belirtildi. Beyağaç ilçesindeki yıllık toplam zeytin rekoltesinin ise 345 ton olduğu, bunun 63 tonunun yağlık zeytin üretimini teşkil ettiği kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kuracağı tesisten ilçedeki 500 dolayında zeytin üreticisinin faydalanacağı belirtildi. Bölgedeki üreticilerin tesis ile daha fazla zeytinyağı üretip, daha fazla katma değeri yüksek ürün elde edeceği ve kazançlarının da buna bağlı olarak yükseleceği ifade edildi. Büyükşehir her zaman üreticinin yanında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, zeytin üretiminin Beyağaçlı üreticiler için çok önemli olduğunu belirterek, çiftçilere artı değer kazandıran ürünleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile üreticinin yanında olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Çiftçimizin katma değeri yüksek ürünler elde etmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Beyağaçlı zeytin üreticimizin ürünlerinden zeytinyağı elde edip daha fazla kazanması için zeytinyağı üretim tesisi kuracağız" dedi. Tesisin kurulacağı yer konusunda ilk adımın atıldığını ifade eden Başkan Zolan, "İnşallah zeytinyağı üretim tesisimiz ile çiftçimiz daha fazla kazanacak. Denizlimizin 19 ilçesi, 616 mahallesinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirip şehrimize güzellikle katmaya devam edeceğiz. Allah'ım bu yatırımımızı da kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin inşallah" diye konuştu. . Benzer Başlıklar

BÜYÜKŞEHİR SPOR KURS KAYITLARI BAŞLIYOR

Büyükşehir otobüsleri YKS'ye gireceklere ücretsiz

Büyükşehir'den "Geçmişten Günümüze Sanat" sergisi

Denizli'nin suyu bu merkezden izleniyor

Büyükşehir'den hava ulaşıma özel mobil uygulama

Büyükşehir'den yeni sezonda 450 km asfalt

Kaynak: Habermetre