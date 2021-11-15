Büyükşehir'den bir haftalık Çocuk Hakları Günü programı

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in çocuk odaklı kent vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkat çekmek için bir haftalık etkinlikler dizisi hazırladı.

15-20 Kasım tarihleri arasında Kültürpark ve Büyükşehir'in Seferihisar Çocuk Belediyesi'nde organize edilen etkinlikler aracılığıyla çocuklar hem eğlenip hem öğrenecek aileler ise çocuk haklarının önemini uzmanlarından dinleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir haftalık etkinlik programı düzenledi. Çocuk haklarına dikkat çekmek, çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler, 15-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Kültürpark ve Seferihisar'da ara tatildeki çocuklara şölen tadında bir hafta yaşatacak.

Kültürpark'ta eğlence

"#çocukaklıdemeçocukhaklı" sloganıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü düzenlenen etkinlikler kapsamında Kültürpark'ta kukla, drama, pandomim, eğlenceli bilim, sessiz şarkılar, oyun parkurları, animasyon gösterisi, ritim, sanat, akıl oyunları ve sokak oyunları olmak üzere çok sayıda atölye kurulacak. 20 Kasım Cumartesi günü ise Bisiklet Sirki Sahne Gösterimi, Mimdo'nun Aradığı isimli pandomim oyunu, Sessiz Şarkılar Atölyesi, çocukların sahne performansı ve Şubadap Çocuk Konseri olacak.

Yetişkinler için söyleşiler

Çocuklar için hazırlanan etkinliklerin yanı sıra aileler başta olmak üzere tüm yetişkinleri bilinçlendirmek için 18 Kasım Perşembe günü Kültürpark Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda söyleşi düzenlendi. Saat 13. 30'da Çocuk Hakları Karikatür Sergisi'nin ardından saat 14. 00 - 16. 30 arasında Prof. Dr. Oğuz Polat'ın "Çocuk Hakları İhlalleri" ve Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün "Çocuk İstismarı ve İhmali" adlı söyleşisi olacak.

Seferihisar Çocuk Belediyesi'nde büyük gün

Kültürpark'ta tüm hafta sürecek etkinliklerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seferihisar Çocuk Belediyesi Yerleşkesi'nde de eğlence devam edecek. 19 Kasım Cuma günü 12. 00 - 16. 00 saatleri arasında bisiklet sirki, animasyon gösterileri, sahne gösterileri, atölyeler, parkur oyunları ve Şubadap Konseri miniklere keyifli anlar yaşatacak.

Otobüslere "Çocuk Hakları" ayarı

Etkinliklerin yanı sıra hafta boyunca çocuk haklarına dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları başlatıldı. İzmir'in çeşitli yerlerine ulaşım sağlayacak ESHOT otobüslerine Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel giydirmeler yapıldı. Otobüsler, çocukların isim hakkı, vatandaşlık hakkı, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, çocuk haklarının kapsamı ve içeriği, sağlıklı yaşam hakkı, oyun hakkı ve özel hayatın gizliliğine saygı hakkı gibi bilgilendirme içeriklerinin yer aldığı görsellerle donatıldı. Otobüslerin içerisinde ise belirlenen koltuklar çocuklara ayrıldı. Koltukların üzerine "Güvenliği, sağlığı ve hakkı için bu koltuk çocuklara ayrılmıştır" yazılı etiketler yerleştirildi.

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