Büyükşehir'den "binalarda su yalıtımı genel kuralları ve uygulama esasları" eğitimi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Büyükşehir'den "binalarda su yalıtımı genel kuralları ve uygulama esasları" eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Binalarda Su Yalıtımı Genel Kuralları ve Uygulama Esasları" konulu eğitim programı düzenlendi, mimarlar ve mühendislere yönelik teknik bilgilendirme amacı kapsayan programda öğrencilere de yer verilerek farkındalık oluşturuldu.

10.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:37
Büyükşehir'den

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Binalarda Su Yalıtımı Genel Kuralları ve Uygulama Esasları" konulu eğitim programı düzenlendi, mimarlar ve mühendislere yönelik teknik bilgilendirme amacı kapsayan programda öğrencilere de yer verilerek farkındalık oluşturuldu.


"Akıllı Eko Kent" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) ortaklığında İklim değişikliği ve çevre kirliliğini azaltmak için tedbir amacı taşıyan eğitimler kapsamında yeni bir programa daha imza attı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle kentleşmenin çevre üzerindeki baskısını azaltmanın hedeflendiği programla, daha güzel bir yaşamın gelecek nesillere uzanması planlandı.


Gaziantep Ekolojik Bina'da organize edilen bilgilendirme ve bilinçlendirme temalı eğitimde, İZODER Su Yalıtım Komisyonu Başkanı Jozef Bonfil, su yalıtımının kent genelindeki faydalarından ve ekonomik avantajlarından bahsederek binalarda su yalıtımının önemi ve uygulama tekniklerini katılımcılara anlattı.


Gaziantep ekolojik bina hakkında


Gaziantep Ekolojik Bina 2014 yılından bu yana birçok etkinlik ve faaliyetlerle halkın bilinçlendirilmesini sağladı. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir yapılar ve kentleşme çerçevesinde etkinlikler hayata geçirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekolojik Bina'da düzenlenen eğitimler, konferanslar ve programlarda, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla iş birliği yapılarak etkinliklerle kentin birçok noktasına ulaşıldı. Ağırlıklı olarak yetişkinlere dönük gerçekleştirilen programlarda kentin altyapısında görev alan kişilere, hane halkına ve öğrencilere doğayı koruyan çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Öte yandan bugüne kadar Ekolojik Bina'da 70 bin kişiye eğitim verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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