Büyükşehir'den 2 Ayda 1427 Aileye Kara Kış Desteği

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı 'Kara Kış Destek Paketi' uygulaması ile 1427 aileye, 1 Milyon 485 Bin 103 TL'lik destek sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattıklarını açıkladığı 'Kara Kış Destek Paketi' uygulaması devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde geçen Ekim ayında başlattığı Kara Kış Destek Paketi uygulamasından 2 ayda 1427 aileye 1 milyon 485 Bin 103 TL'lik destekte bulunuldu.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, 'Kara Kış Destek Paketi' çerçevesinde ihtiyaç sahibi halk kart kullanıcısı 996 aileye de mevcut halk kart yardımına ek olarak 1 Milyon 95 bin 600 lira tutarında ilave ödeme gerçekleştirildi.

Gürün, "Mevcut Ekonomik zorlukların Vatandaşımıza Olan Etkisini Azaltmak İçin Çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mevcut ekonomik koşulların vatandaşları çok etkilediğini Büyükşehir Belediyesi olarak bir nebze olsun bu olumsuzluğu azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Gürün, "Özellikle son günlerdeki kur dalgalanması hayatın her alanına olumsuz yansıdı. Büyükşehir belediyemizde bu dalgalanmadan borç yükünün artması konusunda etkilense de vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik zorlukların iyice hissedildiği bu günlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da üzerinde durduğu Kara Kış destek paketimizi hayata geçirdik. Bu kapsamda vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği arttırarak devam ettiriyouz" dedi.

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