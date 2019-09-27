Büyükşehir'den Bilim Şenliği

27.09.2019 14:19

Kayseri Bilim Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kayseri Bilim Şenliği başladı. 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Bilim Şenliği'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Başkan Büyükkılıç, araştırmacı ve müteşebbis gençleri için Bilim Akademisi ve Çocuk Üniversitesi projelerini de hayata geçireceklerini söyledi.



Kayseri Bilim Merkezi önünde bu yıl dördüncüsü yapılan Kayseri Bilim Şenliği'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şahin Kanat, bürokratlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Bilim Şenliği'nin açılışında yaptığı konuşmada ülkemizin geleceğini aydınlatacak gençlerin yetişmesi için bilimi sevdirecek etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'İnsanın yaratılmışların en şereflisi olduğu anlayışıyla yürütülen bilim ve teknoloji faaliyetleri, dünyadaki herkes için mutluluk, huzur, refah kaynağı haline dönüşür' diyor. İşte bu amaca hizmet edenlerin sayısının artması ve daha çok bilim insanının yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Geleceğimiz olan çocukların bilimi sevmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyükşehir Belediyemiz bilim meraklıları için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bilim Akademisi adını verdiğimiz bu proje çerçevesinde Öğretmen Akademileri, Lise grupları için Astronomi, Robotik, Kimya ve Biyoloji Akademileri, ilk ve ortaokullar için de Fen Okulları adı altında çalışmalar düzenleyeceğiz. İlkokuldan lise son sınıfa kadar ve dahası öğretmenlerimize kadar gerekli planlamayı yaparak bilime olan ilgiyi daha da artıracağız. Bir sonraki adımımız da inşallah Çocuk Üniversitesi olacak. Bu çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen Milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Bu arada bir süre önce hayırseverimiz Murat Kantarcı ile Kayseri'ye ikinci bilim sanat merkezinin yapılması için protokol imzaladık. Kayseri'mizin araştırmacı ve müteşebbis ruhu içindeki gençlerimize fırsat verecek eğitim imkanını sağlamaya çalışıyoruz."



Kuran-ı Kerim'de "Bilenle bilmeyen bir olmaz" ayetinin bulunduğunu ve yüce kitabımızın ilk emrinin "oku" olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu öğreti ışığında çalıştıklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç daha sonra şenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları ile okullar tarafından açılan bilimsel stantları gezdi.



29 Eylül'e kadar açık kalacak olan Bilim Şenliği'nde 100'e yakın stant bulunuyor. Şenlik 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA