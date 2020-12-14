Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği

14.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:41
Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine süt tankı desteği veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine süt tankı desteği veriyor. İhalesi gerçekleşen 4 adet 4 tonluk süt tankı Korkuteli, Elmalı ve Manavgat ilçesinde bulunan kooperatiflere gönderilecek.

Halk Et, Halk Süt projeleri ile Antalyalı besicilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere süt tankı desteği de sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, bu kapsamda ilçelerde bulunan süt üreticilerinin sağlıklı koşullarda ürünlerini saklamaları için süt tankı ihalesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 360 bin liraya ihale edilen 4 tonluk 4 adet süt tankı sıcak olarak sağılan sütün sağlıklı bir şekilde toplanması için Korkuteli Bozova Sulama Kooperatifi, Korkuteli Yeşil Yayla Sulama Kooperatifi, Elmalı Yuva Kalkınma Kooperatifi ve Manavgat Aşağıışıklar Süt Üreticileri Birliği'ne teslim edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 112 milyon liralık Kovid-19 destek paketi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 112 milyon liralık Kovid-19 destek paketi
Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı
Büyükşehir'den Ceviz fidanı dağıtımı
Süt toplamada yeni dönem başlıyor
Süt toplamada yeni dönem başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Hadise Serdar Ortaç Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Okan Buruk Serdar Aziz Pierre Webo Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:44:28. #1.14#
title